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Происшествия

Под Киевом пьяный водитель сбил ребенка на велосипеде (фото)

8:15 26 июня 2020
велосипед

В селе Ковалевка под Киевом пьяный водитель сбил 13-летнюю девочку на велосипеде. Недавно на Виннитчине пьяная женщина на авто сбила четверых детей.

Как сообщили в полиции Киевской области, авария произошла вечером в среду, 24 июня. Водитель микроавтобуса внезапно выехал на обочину дороги и наехал на детей, ехавших на велосипеде. 13-летняя девочка находится в реанимации в тяжелом состоянии. Сестра, которая ехала с ней вместе не пострадала.

Полицейские задержали 33-летнего водителя. Во время освидетельствования алкотестер зафиксировал у него в крови 2,7 промилле алкоголя.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Напомним, на Ровенщине подросток на автомобиле сбил насмерть маленького ребенка. А в Харькове, когда на проезжую часть выкатилась коляска с ребенком, водитель, увидевший это, выскочил из машины и бросился ей наперерез.

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