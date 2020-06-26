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Общество и люди

Дело Стерненко: под здание суда согнали множество силовиков (видео)

10:51 26 июня 2020
Полицейские под судом

В пятницу, 26 июня, в Апелляционном суде Киева состоится заседание, на котором оспорят меру пресечения одесскому активисту Сергею Стерненко — ранее его отправили под домашний арест.

«Уже очень много полиции/беркута/Нацгвардии/судебной охраны. Даже больше, чем под Шевченковским судом. Если бы суд был справедливым, нужды в такой армии не было бы», — пишет Стерненко в соцсетях и публикует соответствующее видео.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», избрание меры пресечения Стерненко сопровождалось столкновениями между правоохранителями и пришедшими поддержать одессита к зданию Шевченковского райсуда Киева.

Журналисты засняли момент, как правоохранитель бил ногой лежащего мужчину — участника боевых действий на Донбассе и аспиранта исторического факультета Киевского национального университета Александра Кирьякова.

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