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В Черновцах начали отключать воду из-за наводнения
В Черновицкой области, где тысячи людей остались без газа из-за паводка, в областном центре местным жителям ограничили подачу воды.
Как сообщают в «Черновцыводоканале», поставки ограничили из-за повышения уровня и мутностью воды в Днестре.
Так, в пятницу, 26 июня, подачу воды ограничили с 10:00 до 19:00, а также с 20:00 до 07:00 субботы, 27 июня. В таких же временных промежутках ограничат воду и в субботу: с 10:00 до 19:00 и с 22:00 до 07:00 утра воскресенья, 28 июня.
В коммунальном предприятии уточняют, что ограничение поставок воды ожидается, в частности, в таких районах города, как проспект Независимости, Героев Майдана, Южно-Кольцевая, Руська, Авангардная, Головна, Воробкевича, Ивасюка, Комарова, бульвар Героев Крут, Энтузиастов, А. Щербанюка, Ф. Достоевского, О. Кобылянской, Соборная площадь, Е. Штейнберга, А. Богомольца, Е. Гакмана, Кафедральная, К. Дзержика, Горихивська, Заставнянская, Стрыйская, Золочевская, Бережанская, Рогатинская, Тисменецкая, Чорткивская, Гусятиская, Ю. Гагарина, Севастопольская, Б. Хмельницкого, Сагайдачного, Борщивская, Корсунская, У. Кармелюка и на прилегающих улицах.
«Водоснабжение Садгорского района и улиц: Сечевых Стрельцов, Фастовской, Белорусской, Узбекской и прилегающих будет осуществляться без ограничений», — добавили в коммунальной компании.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео с затопленного рынка в Черновцах, где мужчина умудрился поймать полуметрового карпа.
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