26.59 / 26.80 29.65 / 30.05
Киев: +25
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Черновцах начали отключать воду из-за наводнения

14:24 26 июня 2020
Отключили воду

В Черновицкой области, где тысячи людей остались без газа из-за паводка, в областном центре местным жителям ограничили подачу воды.

Как сообщают в «Черновцыводоканале», поставки ограничили из-за повышения уровня и мутностью воды в Днестре.

Так, в пятницу, 26 июня, подачу воды ограничили с 10:00 до 19:00, а также с 20:00 до 07:00 субботы, 27 июня. В таких же временных промежутках ограничат воду и в субботу: с 10:00 до 19:00 и с 22:00 до 07:00 утра воскресенья, 28 июня.

В коммунальном предприятии уточняют, что ограничение поставок воды ожидается, в частности, в таких районах города, как проспект Независимости, Героев Майдана, Южно-Кольцевая, Руська, Авангардная, Головна, Воробкевича, Ивасюка, Комарова, бульвар Героев Крут, Энтузиастов, А. Щербанюка, Ф. Достоевского, О. Кобылянской, Соборная площадь, Е. Штейнберга, А. Богомольца, Е. Гакмана, Кафедральная, К. Дзержика, Горихивська, Заставнянская, Стрыйская, Золочевская, Бережанская, Рогатинская, Тисменецкая, Чорткивская, Гусятиская, Ю. Гагарина, Севастопольская, Б. Хмельницкого, Сагайдачного, Борщивская, Корсунская, У. Кармелюка и на прилегающих улицах.

«Водоснабжение Садгорского района и улиц: Сечевых Стрельцов, Фастовской, Белорусской, Узбекской и прилегающих будет осуществляться без ограничений», — добавили в коммунальной компании.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео с затопленного рынка в Черновцах, где мужчина умудрился поймать полуметрового карпа.

48

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

задержанный за убийство кассира в Кременчуге

В Кременчуге мужчина убил кассира, чтобы погасить долги

Женщина с метлой в метро Киева

Женщина с метлой в метро Киева призывала снимать маски и не верить в коронавирус (видео)

Павел Савенко

В Днепре полковник полиции застрелился в собственной квартире

Бундестаг

В Германии депутат признался, что ездил на «выборы» в Крым за деньги Кремля

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер