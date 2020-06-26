Украина

За первые месяцы своего президентства Владимир Зеленский подал в Верховную Раду столько законопроектов, касающихся изменений Основного закона, сколько не подавал ни один из его предшественников. В частности, в августе 2019 года Зеленский предложил уменьшить состав Верховной Рады до 300 народных депутатов и ввести в Украине чисто пропорциональную систему.

Как сообщает «Укринформ», об этом во время презентации издания «Год деятельности президента Владимира Зеленского: достижения и просчеты» рассказал научный консультант по правовым вопросам Центра Разумкова Петр Стецюк.

«Это его конституционное право, предусмотренное статьей 154 Основного закона. Сначала это создавало видимость очень серозных намерений главы государства реформировать сферу конституционно-правовых отношений», — сказал Стецюк и добавил, что в этих проектах закона просматривается тенденция к усилению влияния президентской власти и ослаблению представительских институтов, что маскируется фразеологией о «необходимости выполнения воли избирателей и усиления народовластия».

Однако, по мнению Петра Стецюка, впоследствии результат этих инициатив оказался несколько неожиданным для их инициаторов. Эксперт подчеркивает, что из восьми законопроектов один был отозван инициатором на доработку, три не получили положительного заключения Конституционного суда, а два — получили выводы с серьезными оговорками КС.

Таким образом, лишь два проекта закона получили положительные заключения КС и были предварительно одобрены большинством конституционного состава Верховной Рады. Эти документы, по словам Петра Стецюка, имеют реальную перспективу быть принятыми парламентом.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в декабре 2019 года Владимир Зеленский подал в Раду проект закона, предусматривающий внесение изменений в Конституцию и касающийся децентрализации власти. Одно из положений закона могло разрешить народным депутатам простым большинством определить статус Донбасса. Буквально через месяц проект закона отозвали и направили на доработку.

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