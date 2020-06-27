- 15:50 ГТС Украины перешла на спецрежим из-за катастрофического наводнения
- 15:47 7-летний фокусник из Кривого Рога исполняет сложные номера с левитацией: мальчик внесен в реестр рекордов
- 14:35 Коронавирус ударил по ВСУ: за сутки больше 20 заболевших
- 14:31 В полиции рассказали подробности о зацепере, едва не погибшем на киевском вокзале
- 13:30 Еще один аргумент: на суде по делу о трагедии МН17 обнародовали новый разговор боевиков
- 13:21 В Ровно ищут лысого хулигана, оскорбившего Украину
- 13:17 В Киеве неадекват перерезал в квартире газовый шланг и угрожал взорвать многоэтажку
- 13:05 Легендарный чемпион мира по футболу заболел коронавирусом
- 12:54 Карантин — это репетиция пенсии, и она у меня получилась веселой, — Мария Бурмака
- 12:48 Предателей нигде не любят: вице-адмирал рассказал об отношении оккупантов к бывшим украинским военным в Крыму
- 12:27 Экс-главу Кировоградской ОГА арестовали, но готовы отпустить за 10 миллионов
- 12:12 В Полтаве легковушка на большой скорости таранила ряд припаркованных авто
ГТС Украины перешла на спецрежим из-за катастрофического наводнения
Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины отреагировал на катастрофический паводок в западных регионах Украины, перейдя на специальный режим работы. По словам генерального директор компании Сергей Макогон, восстановительные работы будут начаты в ближайшие дни.
Тем временем, по оценкам специалистов, большая вода и причиненные ею разрушения пе причинили ущерба газопроводам, поэтому транзит газа в страны ЕС и подача украинским потребителям проходит бесперебойно и в запланированных объемах.
«Объекты газовой инфраструктуры, участвующие в обеспечении транзита, находятся под особым контролем: эксперты компании сейчас оценивают риски как приемлемые», — отметил Макогон в своем Facebook.
Тем не менее были разработаны сценарии переключения газовых потоков.
В местах, где газопроводы пересекают реки, ведется постоянный мониторинг уровня воды и состояния опорных сооружений.
«Все технические службы и ремонтные бригады мобилизуются и необходимое оборудование готовится приступить к ремонту, как только позволят погодные условия», — заявил глава оператора.
Напомним, ранее МИД Украины направил обращение в штаб-квартиру НАТО и в Евросоюз — Киев просит о помощи в преодолении последствий паводка в западных регионах.70
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
7-летний фокусник из Кривого Рога исполняет сложные номера с левитацией: мальчик внесен в реестр рекордов
— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..