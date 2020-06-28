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Здоровье и медицина

В Украине за сутки госпитализировали рекордное количество зараженных коронавирусом

11:38 28 июня 2020
В Украине за сутки госпитализировали рекордное количество зараженных коронавирусом

За минувшие сутки, 27 июня, в Украине госпитализировали с коронавирусом 237 человек — это самое большое количество пациентов за день с начала пандемии. Напомним, в мире количество заболевших пересекло отметку в 10 миллионов человек.

«Могу сказать, что это такой очередной антирекорд по количеству госпитализированных лиц», — констатировал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

Центр общественного здоровья уточнил, что всего в Украине в настоящее время госпитализированы 4383 человека, из них 91 пациент подключен к аппарату ИВЛ.

Напомним, в Украине за сутки, 27 июня, коронавирусную инфекцию диагностировали у 917 человек, всего с начала пандемии выявили 42 982 случая заболевания, из них 18 934 человек выздоровели, 1129 умерли.

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