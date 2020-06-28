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Детские лагеря в Украине начнут работу не раньше августа
Детские оздоровительные учреждения в Украине не будут открыты с 1 июля. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил на брифинге в воскресенье, 28 июня.
При этом он обратил внимание на «количество новых случаев коронавирусной болезни, количество людей, которые каждый день госпитализируются, количество людей, которые умирают».
«Тогда гораздо легче понять, почему мы не позволяем работать детским оздоровительным лагерям», — сказал Степанов.
По его словам, в лагерях опасность инфицирования возрастает, поскольку большое количество детей приезжают туда из разных регионов, а потом находятся вместе значительное время.
Таким образом, Кабмин готов принять решение об открытии детских лагерей не ранее, чем с 31 июля.
Напомним, 27 июня в Украине установлен новый коронавирусный рекорд — по количеству госпитализированных.20
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