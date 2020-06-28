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Украина

В Украине появилась Конституция для детей: мнения в сети разделились (фото)

16:03 28 июня 2020
Конституция для детей

Накануне Дня Конституции в Украине выпустили книгу для детей — «Простая Конституция», создание которой год назад поддержал президент Зеленский.

«Очень важно, чтобы дети с детства в простой и привлекательной для них форме изучали основы демократического государства и знали свои права», — говорится в сообщении Офиса президента.

Не всем детская Конституция понравилась. Некоторые назвали ее некачественным комиксом, другие «схемкой». В книге нашли ошибки. Также не понравились редакция и дизайн книги. Но большинство комментаторов посоветовали президенту и его окружению самим внимательно изучить основной закон государства и не нарушать его.

Напомним, в День Конституции президент Зеленский поздравил украинцев с праздником с черноморского побережья Херсонской области. А накануне он подписал указ о присвоении государственных наград выдающимся гражданам нашей страны — большинство награжденных представители шоу-бизнеса.

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