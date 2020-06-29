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Потеряли ориентировку: в Карпатах искали двух туристов, заблудившихся на Говерле
Карпаты еще раз доказали, что относиться к ним легкомысленно не стоит ни в зимнюю пору, ни летом: несмотря на «изученность» и «известность» туристических маршрутов, на Говерле в воскресенье, 28 июня, заблудились двое туристов.
Для оказания им помощи даже были вынуждены привлекать спасателей, сообщили ГСЧС Ивано-Франковской области.
Согласно информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в 00:50 к дежурному поисково-спасательного отделения в пгт. Ворохта урочище Заросляк поступило сообщение от 2 туристов, жителей села Лисичев, Львовской области.
В SMS они указывали, что во время схождения с горы Говерла они потеряли ориентировку и заблудились.
Понимая серьезность положения, ГСЧС привлекло специализированную спасательную группу.
В 01:50 спасатели нашли заблудившихся туристов недалеко от водопада, они были в удовлетворительном состоянии, поэтому их доправили до учебно-спортивной базы «Заросляк».
В то же время в прошлом году на серпантине горы Говерла рядом с водопадом Говерлянский погиб мужчина — им оказался 48-летним жителем города Бар Винницкой области.
А житель Кременца Тернопольской области, потерявший ориентир на Говерле в конце декабря, даже был вынужден встречать новый 2020 год на горной вершине.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Карпатах на горе Грофа от удара молнии погиб 26-летний турист из Львова. Трагедия в Карпатах произошла ночью 12 июня. Туристы проигнорировали элементарные правила безопасности в горах, поэтому произошла трагедия.47
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