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Здоровье и медицина

В Минздраве рассказали о резком росте заболеваемости пневмонией

10:21 29 июня 2020
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В Украине по сравнению с маем увеличился показатель заболевания пневмонией, большая часть которых — осложнения от коронавируса. Об этом на брифинге в понедельник, 29 июня, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

«В середине апреля, когда мы начали тестировать, мы регистрировали в неделю порядка 5 тысяч пневмоний. Потом этот показатель у нас начал падать, в том числе благодаря достаточно жестким карантинным ограничениям. На 11 мая мы вышли на показатель 2143 пневмонии за неделю. На сегодняшний день мы регистрируем больше 4 тысяч пневмоний в неделю. Основная часть — осложнения от COVID-19», — сказал министр.

Степанов еще раз напомнил, что COVID-19 опасный вирус и призвал беречь свое здоровье — пользоваться маской в местах скопления людей, соблюдать дистанцию, чаще пользоваться антисептиком.

Напомним, на утро 29 июня, в Украине подтверждены 43 628 случаев заболевания COVID-19. Зафиксированы 1147 случаев с летальным исходом и 19 027 случаев выздоровления пациентов. В мире от коронавируса умерли уже более 500 тысяч человек.

Между тем, несмотря на такие страшные цифры и призывы беречь свое здоровье, треть украинцев продолжает верить в то, что коронавирус создали для уменьшения населения Земли.

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