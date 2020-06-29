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Происшествия

На шахте в Луганской области произошел обвал: есть погибший

11:07 29 июня 2020
шахта

На шахте «Привольнянская» объединения «Лисичанскуголь» (Луганская область) погиб шахтер. В прошлом году на оккупированной части Луганщины на шахте в результате взрыва погибла вся смена горняков.

О трагедии на «Привольнянской» в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

По его словам, обвал породы произошел около 23:30 28 июня. Второго шахтера с многочисленными переломами горноспасатели эвакуировали на поверхность и доставили в больницу Лисичанска.

Напомним, в мае 2019 года на шахте «Лисова» во Львовской области обвалилась порода на глубине 500 метров. Под завалами погибли два горняка. По результатам расследования, которое закончилось через год, в трагедии обвинили мастера участка.

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