Здоровье и медицина

Многие и не знают, что уже встречались с коронавирусом: на прямой линии «ФАКТОВ» врач-инфекционист

В Украине растет число людей, у которых обнаружили коронавирус. Власти говорят об ужесточении карантинных ограничений.

— «Высокие» цифры инфицированных людей появились из-за массового скрининга, — объясняет инфекционист Киевской городской клинической больницы № 4 Евгений Дубровский. — Ведь сегодня проверяют на коронавирус не только тех, у кого заподозрили заражение, но и нуждающихся в плановой госпитализации. Справку с результатами ПЦР (анализа на наличие или отсутствие вируса в организме) требуют некоторые работодатели. Такой же документ зачастую нужен людям, собирающимся работать или отдыхать за границей. А во время тестов выявляют много тех, кто переносит COVID-19 в скрытой бессимптомной форме. Их иммунитет справляется с коронавирусом, не вызывая ярких проявлений заболевания.

— Как человек это может понять?

— Если перенес болезнь бессимптомно, то никак. Иногда пропадает обоняние. Второй момент — повышенная температура. Она может быть 37,5—37,8 градуса, как впрочем, часто бывает и при других ОРЗ.

— Инфекционных заболеваний существует множество, но из-за коронавируса они отошли на второй план. Какие еще инфекции опасны в жару?

— Лептоспироз — заражение бактериями в стоячих водоемах. Лептоспиры попадают в пруды и озера вместе с мочой грызунов, причем крысиные — самые опасные. Симптомы заболевания вначале напоминают банальное ОРВИ. Но оно возникает будто на ровном месте — без катаральных проявлений: кашля, насморка. У человека резко повышается температура и появляются боли в мышцах. Икроножные мышцы болят настолько сильно, что человек не может встать. Дальше симптомы нарастают лавинообразно: возникает желтуха, исчезает моча. Важно как можно раньше поставить диагноз: от этого зависит успех лечения.

— В теплое время года людей кусают клещи. Что делать после укуса?

— Желательно сдать клеща на анализ. Но эти вредители часто кусают человека, когда он находится не в городе, а на даче, в походе. Некоторые могут не заметить укуса. Надо знать, что кольцевидная эритема — характерный признак заражения боррелиями, появляется примерно у половины пострадавших. Чтобы не пропустить боррелиоз (болезнь Лайма), нужно на 21-й день после укуса клеща обязательно провериться на антитела, сдав кровь на анализ. Выявлены — пролечиться, чтобы избежать серьезных осложнений, которые могут проявиться через несколько месяцев, а то и лет.



Как будет развиваться коронавирусная эпидемия? Где и как носить защитные маски? Кому необходимо лечить лептоспироз в стационаре? Чем опасен боррелиоз? Как снять боль при опоясывающем лишае? На эти и другие вопросы наших читателей во вторник, 30 июня, с 12:00 до 13:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит инфекционист Евгений Игоревич Дубровский. Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74 Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected] Материал о прямой линии читайте в четверг, 9 июля

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ВОЗ заявили о том, что остановить пандемию не удалось и распространение коронавируса ускорилось.

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