Житейские истории

Как за короткое время умыться, побриться, почистить зубы, хотя бы немного освежиться, позавтракать и выпить кружку растворимого кофе, когда сидишь в окопе и у тебя есть только котелок и совсем чуть-чуть воды? — Сначала поджигаешь сухой спирт и подогреваешь воду в котелке. Отбираешь немного оттуда — чистишь зубы, бреешься. Когда закипит — завариваешь кофе, а в остаток воды бросаешь пакет с пищей. Изредка можно намочить водой маленькое полотенце и обтереть им тело. Секретами выживания солдата в полевых условиях с «ФАКТАМИ» поделился 20-летний Антон Совенко из Кобеляк Полтавской области, курсант Одесской военной академии, которого признали лучшим иностранным выпускником 2020 года Королевской академии сухопутных войск Великобритании.

«Поначалу мой английский никто не понимал»

Антон более года интенсивно обучался военному делу в Англии и теперь наверстывает упущенное в родной академии: сдает экзамены за третий курс и параллельно ликвидирует «хвосты» за два пропущенных семестра. Сдал уже десять экзаменов, остается еще около двадцати.

— Прежде чем приступить к обучению в Королевской академии, все курсанты прошли трехмесячные подготовительные курсы английского языка. Конечно, мой хороший, как я считал, английский и язык британцев — это две большие разницы, как говорят в Одессе, — улыбается Антон. — На правильном королевском языке, которому нас учат в школах, там не говорят. Меня, если честно, сперва не все понимали. Речь англичан изобилует сокращениями, сленгом. В словаре нет таких слов. Естественно, пришлось много работать над произношением. Поэтому первые дни пребывания в новом коллективе я тыкал пальцем на предметы, сосед по комнате, британец, произносил их названия, а я повторял за ним. Завел себе блокнот, куда записывал новые слова. Только когда стал думать на английском, стало проще.

Стив (так звали британца, с которым на первых порах Антон делил комнату) во всем заботился о своем младшем друге.

— Как-то вернулся с занятий в колледже очень уставшим и буквально рухнул на пол обессиленный — днем на кровать нам не разрешали ложиться, — вспоминает мой собеседник. — Просыпаюсь через какое-то время, а Стив выгладил мою рубашку. Я был очень тронут.

Антон Совенко был самым молодым курсантом среди 31-го представителя 22 стран мира. Вместе с ним, девятнадцатилетним, военную науку постигали молодые люди 24−25 лет, а некоторым было уже за 30. И так получилось, что двумя лучшими иностранными выпускниками академии стали самый старший — 33-летний действующий военный офицер, капитан из Афганистана, отец троих детей, и самый младший — курсант Антон Совенко из Украины.

Антон Совенко был самым молодым среди курсантов из 22 стран мира

— Конечно, я мечтал получить настоящий меч Королевской военной академии, который вручается по окончанию учебы всем этническим британцам и лучшему иностранному курсанту по представлению командира курса, — объясняет Антон. — Но был удостоен второй по важности именной награды, к которой меня представил преподавательский состав академии — ювелирного меча. Эти две награды традиционно вручаются лучшим иностранным выпускникам.

Ювелирная позолоченная копия меча, доставшаяся Антону, изготовлена в Катаре и украшена драгоценными камнями. На футляре сделана гравировка с указанием фамилии и имени его собственника, а также цифровой код, означающий название курса подготовки.

Когда я просматривала видео полевого выезда курсантов Королевской военной академии с участием Антона, не покидало ощущение, что это художественный фильм о супергероях, в котором многое преувеличено. То, что делают будущие выпускники самого престижного военного вуза Англии, на грани фантастики. Дождь, грязь, болото, холмистая местность, лесные заросли, дымовые завесы… А они в полной боевой экипировке отбивают атаки «врага» (по ту сторону были сержанты британской армии), эвакуируют «раненых». И все это на скорость.

— Это происходило на одном из полевых выездов — мы были еще на первом курсе, — комментирует Антон Совенко. — Нас на двое суток отправили в горы без инструкторов, чтобы пройти школу выживания. За плечами рюкзаки килограммов по двадцать. Тянешь все это на гору, там отмечаешься, потом вниз, по болоту, затем снова на гору… За сутки спали в общей сложности часа четыре.

В другой раз на полевом выезде была поставлена задача окопаться для ночевки. С напарником-британцем выкопали землянку, а ночью я проснулся от того, что мы плаваем в воде. Оказалось, землянку залил начавшийся дождь. Что интересно, британец этого даже не почувствовал — был настолько уставшим. Я разбудил его, и мы принялись котелками вычерпывать воду. Только справились с этим, мне подошло время заступать на дежурство. Так и пошел на боевой пост в грязной промокшей одежде…

— И ни разу не простудился?

— Простужался не раз, как и все. В этом случае важно быстро переодеться и переобуться в сухое, принять ударную дозу противовоспалительного, обезболивающее, выпить горячего чаю, согреться в спальнике. И уже готов идти вперед.

«Во время полевых учений на протяжении нескольких недель спали по три-четыре часа в сутки»

— Самое главное в военном образовании Англии — научить будущего офицера мыслить, принимать самостоятельные решения, — продолжает Антон. — Нас учили соблюдать спокойствие в любых стрессовых ситуациях, ведь на командира равняются подчиненные, для которых очень важна его реакция. Офицер всегда должен брать ответственность на себя. Хуже всего, когда он не может принять никакого решения.

Сначала мы получали базовые военные знания. Каждый день занятия по 4−5 часов. И очень жесткая дисциплина — за территорию академии ни шагу. В любой момент нас могли проверить: состояние комнаты, снаряжение, внешний вид. Но для поддержания чистоты в жилом помещении имелось все, вплоть до пылесоса.

Научные дисциплины чередовались и во время полевых выездов. Тогда мы спали в окопах в любую пору. Один окоп на два человека. Спать приходилось не больше трех-четырех часов в сутки. И так на протяжении нескольких недель. И ты должен не просто механически выполнять боевые задания, а принимать ответственные решения, четко доносить свои мысли до других.

— Да уж, нагрузки не для слабаков. Особенно лишение полноценного сна на протяжении длительного времени…

— Ну, к этому привыкаешь. Физические нагрузки действительно серьезные. Не все выдерживали. У кого-то случалось обезвоживание организма, кто-то был не в состоянии идти вперед — их забирали с полигона.

— Были такие, кто бросил учебу, потому что не справлялся с нагрузками?

— Двое не дошли до выпуска, но по семейным обстоятельствам. Самым сложным был последний, третий курс (каждый из них длился по 14 недель). По сути, это экзамен. Мы сдавали его на полигоне в Германии. Каждый обязан был проявить себя в роли командира взвода. Рядом не было никого из инструкторов (руководство следило за нами на расстоянии, выставляя свои оценки), и только от тебя лично, когда ты брал командование на себя, зависело выполнение боевого задания. Ты должен был спланировать атаку, продумать, с какой точки взять позицию, суметь так донести свои мысли и боевые приказы до подчиненных, чтобы они поверили тебе, позаботиться об их моральном состоянии.

Во время экзамена украинскому командиру взвода довелось сложнее всех. Он изначально получил неточные координаты для выполнения боевой задачи. Разведчики, вышедшие на местность, в два часа ночи доложили ему о несоответствии этих данных и реальной обстановки. Времени на размышления и выработку новой стратегии атаки у Антона не было (обычно на это его однокашники имели 2−3 часа). Он выделил взводу час на сон, а в 4:30 вывел его на марш — добирались по горам до нужной точки. Им предстояло обнаружить в незнакомом городе дом с условным противником (американскими солдатами) и штурмовать его.

Как они это сделали, остается военной тайной. Но задание в нештатной ситуации благодаря Антону было выполнено максимально точно.

— По каким критериям преподавательский состав определяет лучших иностранных курсантов?

— Учитываются успехи как в профильных предметах, в написании эссе, так и в физической подготовке. Особенно ценятся лидерские качества.

— Зная, с какими трудностями тебе пришлось бы столкнуться, согласился бы снова повторить пройденный путь?

— Из рассказов тех, кто обучался в Военной академии сухопутных войск Великой Британии, я знал, что будет сложно, но оно того стоит. Я стремился испытать себя, чтобы развиваться в избранной профессии. Быть выпускником этого военного вуза очень престижно. В нем учатся и английские принцы, и представители других королевских семей, и дети шейхов. Но вряд ли хотел бы вернуться в прошлое — нужно двигаться вперед.

Маме Антона, болевшего бронхиальной астмой, советовали оформить ребенку инвалидность

Сдержанный и хладнокровный. Скромный и юморной. Целеустремленный и всесторонне развитый. Так кратко можно охарактеризовать Антона Совенко после общения с ним. С одной стороны, его успехи закономерны, а с другой — достигнуты вопреки обстоятельствам.

Мечтал ли лучший иностранный выпускник 2020 года престижной военной академии в Англии Антон Совенко о военной карьере с детства? Нет. У него не то что в роду, но даже знакомых с этой профессией не было. Парень вообще мог бы иметь статус инвалида.

— Сын в полтора годика заболел бронхиальной астмой, — рассказывает мама Антона Лина Совенко. — Каких только лекарств доктора ему не назначали! Но поскольку я по образованию медсестра, то назначения «фильтровала». Основным методом лечения выбрала морской воздух. Куда только не возила ребенка! Объездили с ним весь Южный берег Крыма, были в Одессе, Кирилловке, Бердянске. Антошка даже в первый класс с опозданием на месяц пошел из-за того, что болел. Мне многие знакомые и коллеги говорили: «Оформи ему инвалидность, все же лишняя копейка будет». Конечно, мы нуждались в деньгах — какая там медсестринская зарплата? К тому же я одна, только при поддержке родителей-пенсионеров, воспитывала сына. Но, зная, какие ограничения ждут человека с инвалидностью, даже не помышляла о том, чтобы сделать ребенку «отмазку». Слава Богу, мы победили бронхиальную астму.

— Поделитесь секретом воспитания мальчика, которым может гордиться вся Украина.

— Ну, не знаю… Мне кажется, он с рождения такой упрямый. Если поставил перед собой цель, то обязательно ее добьется. Это характер. Мое участие в воспитании сына сводилось к тому, чтобы не давить на него. В старших классах Антон серьезно увлекся боксом. Сколько я слышала от своего отца: «Уговори его бросить это опасное занятие». Я тоже не одобряла такое увлечение. Но… только в душе, а на словах поддерживала сына. И он добился неплохих результатов. В 15 лет стал кандидатом в мастера спорта по боксу, заняв второе место на чемпионате Украины.

Антон многим интересовался — волейбол, спортивное ориентирование. Часто выступал на различных соревнованиях за школьную команду. Рос шустрым, компанейским. Никогда ни на что не жаловался. Во многом его выручала идеальная память, зубрилкой не был. Хотя учился почти на отлично, домашние задания выполнял не всегда (я с ним никогда не сидела над уроками). Учительница английского языка Татьяна Алексеевна Масич рассказывала, что когда вызывала его, и он оказывался не готов отвечать, предлагал сначала спросить двух человек, а сам за это время успевал выучить тему.

Аттестат с 189-ю баллами позволял ему быть зачисленным на бюджет практически в любой вуз страны. Антон подал документы в Полтавский национальный технический университет и Львовскую политехнику и поехал в Одесскую военную академию. Когда заканчивал проходить курс молодого бойца, ему позвонили с обоих вузов и сообщили, что рады видеть его в числе своих студентов.

Профессию военного (Антон учится на факультете материально-технического обеспечения) выбрал все-таки по «меркантильным» соображениям. Хотел стать самостоятельным и не тянуть с мамы деньги — будущие офицеры находятся на государственном обеспечении.

На учебу в Британию курсант Совенко попал не сразу. По итогам конкурса по английскому языку он был вторым. Однако его ближайший конкурент оказался не силен в физической подготовке, и Антону выпал шанс еще раз доказать, что он лучше.

— Вернулся повзрослевшим, более сдержанным и рассудительным, — радуется успехам сына мама. — О пережитых трудностях не особо мне рассказывает. Едва ли не единственным огорчением, которым он поделился со мной, был отказ в британской академии выступать на соревнованиях курсантов по боксу, поскольку на его счету много проведенных боев. Предложили стать тренером других.

По старой военной форме, которую Антон оставил дома и она стала ему тесноватой, Лина заметила, как ее сын возмужал.

— В этом году коронавирус не позволил провести выпуск в Сангерсте, где располагается Королевская академия сухопутных войск Великой Британии, в лучших традициях, — сожалеет Антон. — Все прошло скромно — без красивой формы выпускников, родителей и известных личностей. Офицерский меч мне вручил представитель командования академии Brigadier Carr-Smith.

А дома Антона Совенко ждала еще одна награда — нагрудный знак «За отличную службу» от Министерства обороны Украины.

Кстати, Антон стал первым украинским выпускником Королевской академии, который был удостоен ювелирной копии боевого именного меча. В прошлом году настоящее оружие по итогам обучения в этом военном заведении вручили слушателю Национальной академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного (Львов) Артему Бараненко. Королевская академия принимает курсантов из Украины уже 23 года.

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