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Для участников ВНО хотят сделать важное послабление из-за карантина
Украинский центр оценивания качества образования анонсировал возможность снижения порога сдачи внешнего независимого оценивания (ВНО). Это связано с особыми условиями обучения абитуриентов в условиях пандемии коронавируса.
Вместе с тем окончательное решение о пороге планируют принять до того, как участники получат результаты (порог обычно устанавливается через три недели после проведения тестирований, — Авт.), заявила в комментарии РБК-Украина заместитель директора Центра Татьяна Вакуленко.
По ее словам, порог для сдачи ВНО уже был снижен для пробного тестирования — с 21 балла в 2019 году до 19 баллов в 2020 году.
«Это именно из-за карантина. Ведь было сложно учиться. Мы это осознаем», — заявила Вакуленко.
Напомним, основная сессия внешнего независимого оценивания стартовала в Украине 25 июня, во вторник, 30 июня, абитуриенты сдавали украинский язык и литературу. К сдаче сессии внешнего независимого оценивания по математике не допустили 30 юношей и девушек с повышенной температурой и признаками ОРВИ, также в пункты тестирований не смогли добраться абитуриенты из пострадавших от паводка районов Западной Украины.
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