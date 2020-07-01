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Путин не самоубийца: генерал предупредил Россию о последствиях захвата Херсонской области
Открытое нападение на Украину, которое может инициировать Путин после всероссийского «референдума» за поправки в Конституцию, с целью создания сухопутного коридора в аннексированный Крым, станет глобальной военной конфронтацией.
По мнению бывшего главы Службы внешней разведки Украины (2005 — 2010) Николая Маломужа, которое он озвучил в интервью «ФАКТАМ», запад не сможет не отреагировать на такое нарушение мирового порядка.
В частности, считает генерал, можно ожидать перекрытия всех финансовых систем и потоков — в том числе лично руководства России — в общей сложности на триллионы долларов.
«Это будет фактически деградация РФ. Думаю, что Путин не самоубийца, чтобы отважиться на такой шаг», — констатировал Николай Маломуж.
Полный текст интервью «К захвату Херсонской области Путин не готов, но есть другая угроза, — генерал Маломуж» читайте в «ФАКТАХ».599
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