Неожиданно: Наталья Могилевская стала блондинкой (фото)

Гламур

Популярная певица Наталья Могилевская, намекнувшая недавно на изменения в личной жизни, удивила кардинальной сменой имиджа. Артистка неожиданно превратилась из шатенки в блондинку. В новом образе Наталья появилась в видео на новую песню-манифест для женщин «Белый самолет».

Как говорит Могилевская, внешние перемены произошли не просто так. Певица намекнула, что скоро объявит о новостях и в личной жизни. Сейчас она переживает очередные перемены.

«Скажите, с кем случалось психануть, подстричься или покрасить волосы во времена перемен? Да, это экспериментальный образ. Не буду скрывать, в моей жизни произошли серьёзные перемены. Но я верю, что наступила белая полоса, и вместе с ней родилась песня „Белый самолет“ и белоснежные волосы, это летнее, яркое, солнечное настроение. Я готовлю очень много нового материала, который всех порадует и удивит», — прокомментировала Наталья свой новый образ.

Недавно Могилевская выпустила фильм «Любов — то велика сила».

Ранее певица Оля Полякова показала себя в новом образе с челкой.

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