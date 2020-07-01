26.61 / 26.82 29.64 / 30.05
Киев: +25
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Гламур

Неожиданно: Наталья Могилевская стала блондинкой (фото)

15:09 1 июля 2020
Наталья Могилевская

Популярная певица Наталья Могилевская, намекнувшая недавно на изменения в личной жизни, удивила кардинальной сменой имиджа. Артистка неожиданно превратилась из шатенки в блондинку. В новом образе Наталья появилась в видео на новую песню-манифест для женщин «Белый самолет».

Как говорит Могилевская, внешние перемены произошли не просто так. Певица намекнула, что скоро объявит о новостях и в личной жизни. Сейчас она переживает очередные перемены.

«Скажите, с кем случалось психануть, подстричься или покрасить волосы во времена перемен? Да, это экспериментальный образ. Не буду скрывать, в моей жизни произошли серьёзные перемены. Но я верю, что наступила белая полоса, и вместе с ней родилась песня „Белый самолет“ и белоснежные волосы, это летнее, яркое, солнечное настроение. Я готовлю очень много нового материала, который всех порадует и удивит», — прокомментировала Наталья свой новый образ.

Недавно Могилевская выпустила фильм «Любов — то велика сила».

Ранее певица Оля Полякова показала себя в новом образе с челкой.

422

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

люди в масках

Кабмин утвердил штрафы за пребывание без масок в общественных местах

Сумка с деньгами

Дело о рекордной взятке: экс-министру времен Януковича сообщили о подозрении

полицейские

Украл и продавал персональные данные миллионов людей: на Буковине задержали юного хакера (фото)

Виктор Проскурин

Названа причина смерти Виктора Проскурина

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер