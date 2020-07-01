Дело о рекордной взятке: экс-министру времен Януковича сообщили о подозрении

Украина

В среду, 1 июля, прокуроры САП и детективы НАБУ сообщили о подозрении в организации дачи взятки руководителям антикоррупционных органов министру экологии и природных ресурсов времен президентства Виктора Януковича.

«Поскольку местонахождение указанного лица пока не установлено, сообщение о подозрении осуществлено в соответствии со ст. 135, ст. 278 Уголовно-процессуального кодекса Украины», — сообщают в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

В САП напоминают, что группу лиц, которые пытались передать пять миллионов долларов руководителям антикоррупционных органов, задержали 12 июня. «Деньги предназначались на закрытие уголовного производства по подозрению экс-министра экологии, которое осенью 2019 года генеральная прокуратура передала в НАБУ по подследственности», — говорится в сообщении.

Тогда задержали первого замначальника столичного главка фискальной службы, руководителя группы компаний, афилированных с экс-министром, и бывший руководитель одного из департаментов ГФС Украины.

В антикоррупционной прокуратуре напоминают, что лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда. Однако массмедиа утверждали, что речь идет об экс-министре Николае Злочевском.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», одного из подозреваемых по делу о передачи взятки отправили под арест с возможностью выхода под залог.

146

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter