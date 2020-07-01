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«Бегемотик»: беременная Илона Гвоздева призналась, сколько набрала килограммов (фото)
Победительница «Танців з зірками» Илона Гвоздева, ожидающая второго ребенка, рассказала, как проходит ее беременность, что ощущает и от чего пришлось отказаться. На своей странице в Instagram она опубликовала кадр из недавней фотосессии и подчеркнула, что на самом деле легкость ощутима только на фото. Во втором триместре она набрала уже 10 килограммов и чувствует себя «бегемотиком».
Гвоздева пока не прекращает танцевать и проводить тренировки, с удовольствием занимается любимым делом. А вот от поездки на море всей семьей пришлось отказаться из-за коронавируса. Она решила перестраховаться и лишний раз не рисковать.
Также Илона призналась, что испытывает и проблемы в связи с беременностью.
«Реакция на смену погоды — жуткая головная боль. К вечеру гудят ноги и немного отекают», — пишет Илона.
Ранее Илона Гвоздева показала бэкстейдж нежной семейной фотосессии. Своей коллекцией «беременных» фото поделилась и звезда сериала «Однажды под Полтавой» Анна Саливанчук. Кстати, она набрала уже 15 кг и рассказала, как будет приводить себя в форму.
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Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»