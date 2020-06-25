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Гламур

«Очень красивая»: беременная Alyosha показала живот на последнем сроке (фото)

12:38 25 июня 2020
певица Alyosha

Популярная певица Alyosha, ожидающая третьего ребенка, подчеркнула внушительный животик облегающим платьем. Образ она дополнила стильной шляпкой. В таком виде артистка выбралась на прогулку в лес и поделилась своими эмоциями в Instagram.

«Какая сегодня ясная и солнечная погода! Отличный повод, чтобы надеть шляпку на прогулку», — написала Alyosha под фото.

Подписчики засыпали певицу комплиментами, отмечая, что ей очень идет беременность. Они также предполагают в комментариях, что у Alyosha может быть двойня или мальчик.

«А вы уверены, что это девочка? Если бы не знала, то сказала бы, что 100 процентно мальчиковый животик. Очень красивая», — написала телеведущая Маричка Падалко.

Сама Alyosha вместе с мужем Тарасом Тополей ранее рассказали, что у них будет девочка.

В интервью «ФАКТАМ» певица призналась, что малышка появится на свет в конце июля или в начале августа.

А певица Джамала, которая недавно родила второго сына, уже выписалась из больницы. Она показала трогательные кадры встречи новорожденного со старшим братом Эмиром.

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