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«Очень красивая»: беременная Alyosha показала живот на последнем сроке (фото)
Популярная певица Alyosha, ожидающая третьего ребенка, подчеркнула внушительный животик облегающим платьем. Образ она дополнила стильной шляпкой. В таком виде артистка выбралась на прогулку в лес и поделилась своими эмоциями в Instagram.
«Какая сегодня ясная и солнечная погода! Отличный повод, чтобы надеть шляпку на прогулку», — написала Alyosha под фото.
Подписчики засыпали певицу комплиментами, отмечая, что ей очень идет беременность. Они также предполагают в комментариях, что у Alyosha может быть двойня или мальчик.
«А вы уверены, что это девочка? Если бы не знала, то сказала бы, что 100 процентно мальчиковый животик. Очень красивая», — написала телеведущая Маричка Падалко.
Сама Alyosha вместе с мужем Тарасом Тополей ранее рассказали, что у них будет девочка.
В интервью «ФАКТАМ» певица призналась, что малышка появится на свет в конце июля или в начале августа.
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