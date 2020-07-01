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В Украине запускают шесть дополнительных поездов в курортные города: расписание
«Укрзалізниця», которая в период адаптивного карантина возобновила движение поездов в западные регионы Украины, открыла продажу билетов еще на шесть поездов дальнего следования.
С этой недели восстановят курсирование поездов в южном направлении — до Херсона, Бердянска, Геническа и Новоалексеевки, сообщили в компании.
Поезд № 375/376 Харьков — Херсон будет курсировать ежедневно из Харькова с 5 июля, из Херсона с 6 июля.
Поезд № 86/85 Львов — Новоалексеевка отправится из Львова 5 июля, из Новоалексеевки 6 июля. До 12 сентября он будет курсировать ежедневно, после 13 сентября — через день.
Поезд № 88/87 Ковель — Новоалексеевка будет курсировать из Ковеля с 7 июля через день по нечетным, из Новоалексеевки — с 8 июля через день по четным.
Поезд № 110/109 Львов — Херсон будет курсировать ежедневно из Львова с 3 июля, из Херсона с 4 июля.
Поезд № 261/262 Харьков — Бердянск будет курсировать из Харькова с 3 июля по 5 сентября через день по нечетным, из Бердянска — с 4 июля по 6 сентября по четным дням.
Поезд № 282/281 Хмельницкий — Геническ курсировать из Хмельницкого через день с 8 июля, из Геническа через день с 9 июля.
В компании заверили, что составы проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса.
«Для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон. Учитывая меры безопасности, пассажирам рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам. Временно в поездах не будут предлагаться напитки и кондитерские изделия», — говорится в сообщении.
Напомним, с 15 июня «Укрзалізниця» восстановила работу скоростного рельсового автобуса Kyiv Boryspil Express по маршруту Киев — Международный аэропорт «Борисполь». Экспресс курсирует ежедневно: три поезда утром и три — вечером.
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