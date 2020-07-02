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Стало известно, когда дело об убийстве журналиста Павла Шеремета передадут в суд
В Национальной полиции Украины заявили, что дело об убийстве журналиста Павла Шеремета, машину которого подорвали в центре Киева в 2016 году, передадут в суд, как только адвокаты подозреваемых закончат знакомиться с материалами.
«42 дня прошло с момента завершения досудебного расследования в производстве по факту убийства Павла Шеремета и открытия материалов подозреваемым и их защитникам», — сообщают в Нацполиции и добавляют, что следствие не будет ограничивать их во времени, необходимом для ознакомления с материалами.
«Обращаем внимание всех заинтересованных сторон на то, что начало рассмотрения дела зависит именно от стороны защиты и самих подозреваемых», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», детский хирург Юлия Кузьменко, которая проходит по делу об убийстве Шеремета в качестве подозреваемой, по-прежнему находится под стражей, как и другой фигурант — музыкант Андрей Антоненко. Медсестру Яну Дугар суд выпустил под залог в 168 тысяч гривен, которую украинцы собрали для нее за несколько часов.50
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