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Как не пропустить вирусную пневмонию? На прямой линии «ФАКТОВ» — врач-пульмонолог Евгений Симонец
У человека поднялась температура и начался кашель. Он считает, что это банальное ОРВИ. Однако под этой маской может скрываться более грозное заболевание — вирусная пневмония.
— Даже некоторые врачи иногда пропускают воспаление легких, вызванное вирусом, списывая симптомы на проявления ОРВИ, — объясняет пульмонолог, торакальный хирург, доцент кафедры хирургии № 1 Киевского медицинского университета кандидат медицинских наук Евгений Симонец. — На ранней стадии клиническая картина действительно похожа: высокая температура, незначительный кашель или даже подкашливание, общая слабость, потливость. Но, если пациент жалуется на одышку, врач должен заподозрить развитие пневмонии.
— И направить на рентген?
— Лучше сразу на компьютерную томографию. Сегодня многие центры делают информативное КТ с минимальной лучевой нагрузкой. Если на снимках видны проявления воспаления малых бронхов (бронхиолита) в виде очагов матового стекла — локальных или обширных, — пациенту следует сдать анализ ПЦР на коронавирус.
— Чем опасна пневмония, вызванная коронавирусом?
— Острым респираторным дистресс-синдромом. Он провоцирует выброс огромного количества биологически активных клеток — цитокинов: возникает цитокиновый шторм, опасный для жизни. Цитокины «залепляют» альвеолы и не дают человеку дышать.
— С какими еще заболеваниями к вам обращаются?
— Сегодня увеличивается количество острых и рецидивирующих обструктивных бронхитов. В основе острого заболевания бронхов чаще всего лежит аллергический фактор, иногда в комбинации со сниженным иммунным ответом. Аллергическую реакцию может вызвать любой аллерген: ингаляционный, природный, бытовой, пищевой.
Отекшая слизистая снижает адекватную вентиляцию легких. И вирусная или бактериальная флора попадает в благоприятную для развития среду. Отек постепенно нарастает, обильнее выделяется мокрота, и фактически происходит закупорка просвета бронхов. Неправильное лечение хотя иногда и улучшает состояние пациента, но ненадолго — до следующей встречи с аллергеном.
Какие последствия вирусной пневмонии и как с ними справиться? Можно ли предупредить переход острого обструктивного бронхита в хронический? Как помочь человеку при попадании в дыхательные пути инородного тела до приезда скорой?
На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 6 июля, с 12:00 до 13:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит пульмонолог кандидат медицинских наук Евгений Николаевич Симонец.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?