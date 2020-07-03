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На Голосеевском проспекте в Киеве разбился мотоциклист: эксклюзивные фото с места трагедии
Днем на Голосеевском проспекте в Киеве, недалеко от автовокзала, погиб мотоциклист. Корреспондент «ФАКТОВ» побывал на месте происшествия.
Молодой человек на Honda двигался от бульвара Дружбы народов в сторону Голосеевской площади. На транспортной развязке он утратил управление и упал с мотоцикла. О удара с парня слетел шлем, а также обувь, часы…
Honda пролетела еще несколько десятков метров.
Прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть мотоциклиста. Ему было около 30 лет.
В тот же день под Херсоном на мотоцикле разбились трое сельчан. ДТП произошло около 13:00 возле села Чкалово Новотроицкого района.
По предварительным данным, мужчина на мотоцикле МТ с самодельной коляской в виде доски вез в качестве пассажиров мужчину 42 лет и 31-летнюю женщину.
Выехав на встречную полосу, мотоцикл протаранил лоб в лоб «Славуту». 38-летний мотоциклист погиб на месте, а его оба пассажира скончались в реанимации. Кроме того, ссадины переломы получил водитель автомобиля — его отвезли в районную больницу. Угрозы его жизни нет.
Напомним, недавно в Киеве на Дарницком бульваре в жутком ДТП погиб молодой байкер.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о резонансном ДТП в Одессе с участием пьяного экс-прокурора, который на автомобиле сбил мотоциклиста.192
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