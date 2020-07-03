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Закарпатье еще больше ужесточило карантин: что запрещено

21:27 3 июля 2020
Закарпатье еще больше ужесточило карантин: что запрещено

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Закарпатской области приняла решение об усилении карантина из-за «стабильно напряженной» ситуации с распространением COVID-19. Напомним, тотальный карантин по всей территории Украины решили не вводить.

В частности, установлено предельное время работы заведений общественного питания и развлекательных учреждений — до 22:00, а также ограничено проведение богослужений в помещениях храмов, молитвенных домов, других культовых сооружениях.

Богослужения можно проводить только на открытом воздухе с соблюдением всех требований противоэпидемических мероприятий.

Кроме того, запрещается функционирование учреждений (помещений), которые сдаются в аренду для проведения массовых мероприятий (свадеб, выпускных вечеров, поминальных мероприятий и т. п.).

Отдельное решение принято по Межгорскому району, где фиксируются вспышки заболевания — там с 3 июля временно запрещена работа вещевых рынков.

Свое решение об усилении карантина приняли и в Харькове. Там под запретом оказались:

  • работа кинотеатров;
  • массовые мероприятия с участием более чем 10 человек.

Учреждения общественного питания, в частности кафе и рестораны, по аналогии с Закарпатьем будут работать только до 22:00, а если у заведения нет летней площадки или его территория менее 50 кв. м, оно сможет функционировать только в режиме «на вынос».

Напомним, ранее стало известно об ужесточении с 3 июля карантина на популярном курорте Шацкие озера на Волыни. Под жесткие ограничения попал весь Шацкий район.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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