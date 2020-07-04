Украина

Могли взять Донецк в июле 2014-го: Ярош рассказал, почему добровольцам приказали отступить от города

В июле 2014 году от взятия Донецка бойцов украинских добробатов удержали только опасения больших потерь среди гражданского населения. Об этом рассказал командующий Украинской добровольческой армии, экс-глава «Правого сектора» Дмитрий Ярош.

По его словам в интервью Obozrevatel TV, на тот момент город находился под контролем «реальных бандформирований», т. е. регулярных частей оккупационных войск там не было.

«Мы даже зашли уже за знак „Донецк“ и затем поступила команда», — вспомнил Ярош.

Он подтвердил, что вести бои в густонаселенном городе действительно опасно. Кроме того, украинским добровольцам не хватало бронетехники — на вооружении было всего лишь 2 танка, один из которых не мог стрелять, а другой — ездить.

Напомним, накануне украинские патриоты ярко поздравили жителей оккупированного Донецка с Днем Конституции Украины. А в соцсетях украинцы регулярно постят фото из оккупированного города, демонстрирующие упадок некогда процветающего мегаполиса.

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