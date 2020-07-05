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В Киеве на женщину с собакой натравили стаффордширского терьера (видео 18+)
В Киеве неадекватный мужчина натравил своего стаффордширского терьера на женщину с собакой. Ранее в Днепре стаффордширский терьер укусал 11-летнего мальчика и полицейского.
Инцидент в Киеве произошел на улице Приречная, 27. Хозяин терьера был пьян. Он спустил свою собаку на женщину с биглем.
«Киев Оперативный» сообщает, что 26 июня вечером эта же собака прыгнула на спину прохожему мужчине. Полиция на вызов не приехала.
В сети считают, что хозяина собаки нужно ощутимо наказать, чтобы в следующий раз выводил своего питомца в наморднике. Комментаторы также делились советами, как можно было оторвать терьера от другой собаки и жалели бигля.
Напомним, в Одессе на улице собака бойцовой породы искусала пенсионерку. А в Полтаве молодая женщина пострадала от стаи бродячих псов, которых она подкармливала.487
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