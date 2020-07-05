Здоровье и медицина

Другой штамм COVID-19: врач объяснила, почему смертность от коронавируса в Украине ниже, чем в Италии

Украинский штамм коронавируса COVID-19 отличается от китайского, он менее агрессивен. Об этом сообщила доктор медицинских наук, профессор кафедры детских инфекционных болезней НМУ имени А.А. Богомольца Оксана Выговская.

«Возбудитель коронавирусной болезни COVID-19 мутирует и особенность его мутации в том, что возникает много его вариаций (серотипов). Есть серотипы более агрессивные, которые вызывают более тяжелые болезни, высокую частоту осложнений (в начале пандемии), и есть относительно легкие. Вирус — это живой организм, он так устроен, что для того, чтобы выжить, он должен приспосабливаться к окружающему миру и один из механизмов приспособления — это его мутабельность», — сказала она, пишет «Главред».

По словам врача, в Украине за счет того, что первые случаи вируса были привезены из Австрии, Франции, Германии серотипы отличаются от тех, что были в Китае.

«К счастью, серотипы у нас европейские, но не из Италии, чего мы боялись, потому что там они как раз агрессивные. И поскольку серотипы, которые были завезены, более слабые, поэтому клиническая картина наших пациентов протекает легче, меньше частота развития осложнений, меньше тяжелых и критических пациентов, меньше больных, нуждающихся в искусственной вентиляции легких. Конечно, люди гибнут и у нас, но летальность значительно меньше, если сравнивать с другими странами», — пояснила Выговская.

Как писали «ФАКТЫ», ранее группа молекулярных биологов проанализировала геномы нескольких тысяч штаммов SARS-CoV-2 и пришла к выводу, что коронавирус разделился на три отдельных линии, у каждой из которых — свой набор мутаций в ключевых генах.

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