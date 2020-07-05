- 05.07 23:56 Будет срок: Собчак рассказала о позиции Кремля по делу Ефремова
- 05.07 23:35 Пытался провезти килограмм наркотиков в трусах: на границе задержан необычный наркокурьер
- 05.07 23:12 В Китае объявили третий уровень опасности из-за пациента с подозрением на бубонную чуму
- 05.07 22:29 В Минздраве развенчали миф о передаче коронавируса через обувь
- 05.07 21:55 У Шмыгаля заговорили о закрытии шахт в Украине по примеру Германии
- 05.07 21:30 Командующий ВМС оценил угрозу наступления России из Крыма
- 05.07 21:30 «Заря» в борьбе за путевку в Лигу чемпионов упустила победу над «Александрией»: видеообзор матча УПЛ
- 05.07 20:59 В Украине во время карантина откроют детский лагерь: Ляшко раскрыл детали
- 05.07 20:32 В Киеве прорвало теплотрассу на мосту Патона: видео коммунального ЧП попало в сеть
- 05.07 20:03 Для защиты от коронавируса мужчина купил золотую маску за 4 тысячи долларов
- 05.07 19:32 Пожар в Новой Каховке: в полиции рассказали о виновнике происшествия
- 05.07 18:58 В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве критика Кадырова
Будет срок: Собчак рассказала о позиции Кремля по делу Ефремова
В деле отказавшегося признать себя виноватым в смертельном ДТП Михаила Ефремова появились новые детали: похоже, что адвокату Эльману Пашаеву не удастся спасти актера, так как в Кремле уже «решили» его судьбу.
Об этом написала телеведущая и светская львица Ксения Собчак, которая, как известно, является крестницей Владимира Путина.
По ее информации, Пашаеву не удалось решить вопрос с администрацией президента России, поэтому актёр получит реальный срок.
«По Ефремову: мои источники говорят, что этого адвоката взяли, потому что он пообещал «решить вопрос с АП, чтобы Мишу не посадили», — написала она в своём Telegram-канале «Кровавая барыня».
За это, по словам Собчак, Ефремов должен был читать свои стихи и сказать речь про Владимира Путина. Однако, по мнению телеведущей, договориться о благополучном исходе дела не удалось, и актёр непременно получит положенный ему срок.
А теперь он приходит и говорит: «вопрос решить не удалось. Позиция власти — срок будет», — заключила Собчак.
Ранее «намеки» на то, что подобная «договоренность» существует, можно было увидеть в изменившемся стиле поведения актера: неоднократно критиковавший Путина Ефремов рассказал о своём отношении к президенту России. По словам артиста, ничего против личности главы государства он не имеет. Также Ефремов отметил вклад Путина в культуру и сказал, что не понимает, почему должен негативно относиться к тому, кто «кормит» творческих людей.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что 8 июня в Москве пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Артиста поместили под домашний арест, его признали вменяемым. Родственники погибшего требуют для актера максимальный срок. При этом после автокатастрофы Ефремов выступил с публичным обращением к семье погибшего Сергея Захарова, он просил у них прощения и заявлял, что «предал всех». Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также были обнаружены остаточные следы наркотических средств. Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест.106
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»