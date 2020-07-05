Будет срок: Собчак рассказала о позиции Кремля по делу Ефремова

Шоу-бизнес

В деле отказавшегося признать себя виноватым в смертельном ДТП Михаила Ефремова появились новые детали: похоже, что адвокату Эльману Пашаеву не удастся спасти актера, так как в Кремле уже «решили» его судьбу.

Об этом написала телеведущая и светская львица Ксения Собчак, которая, как известно, является крестницей Владимира Путина.

По ее информации, Пашаеву не удалось решить вопрос с администрацией президента России, поэтому актёр получит реальный срок.

«По Ефремову: мои источники говорят, что этого адвоката взяли, потому что он пообещал «решить вопрос с АП, чтобы Мишу не посадили», — написала она в своём Telegram-канале «Кровавая барыня».

За это, по словам Собчак, Ефремов должен был читать свои стихи и сказать речь про Владимира Путина. Однако, по мнению телеведущей, договориться о благополучном исходе дела не удалось, и актёр непременно получит положенный ему срок.

А теперь он приходит и говорит: «вопрос решить не удалось. Позиция власти — срок будет», — заключила Собчак.

Ранее «намеки» на то, что подобная «договоренность» существует, можно было увидеть в изменившемся стиле поведения актера: неоднократно критиковавший Путина Ефремов рассказал о своём отношении к президенту России. По словам артиста, ничего против личности главы государства он не имеет. Также Ефремов отметил вклад Путина в культуру и сказал, что не понимает, почему должен негативно относиться к тому, кто «кормит» творческих людей.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 8 июня в Москве пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Артиста поместили под домашний арест, его признали вменяемым. Родственники погибшего требуют для актера максимальный срок. При этом после автокатастрофы Ефремов выступил с публичным обращением к семье погибшего Сергея Захарова, он просил у них прощения и заявлял, что «предал всех». Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также были обнаружены остаточные следы наркотических средств. Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест.

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