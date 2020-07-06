Украина

Когда на площадь Славянска вышли Гелетей и Муженко, в 50 метрах от них появился террорист с двумя гранатометами

«Одна старушка встала перед нами на колени, заплакав от счастья»

Владислав Волошин, экс-спикер Генштаба ВСУ, увидев видео военного телевидения Украины, размещенное в «ФАКТАХ» по случаю освобождения Славянска, решил поделиться своими воспоминаниями с нашими читателями.

— Голос за кадром — мой, это я снимал и комментировал вход украинских войск в Славянск 5 июля 2014 года, — рассказал «ФАКТАМ» Владислав Волошин. — Мы вместе с моими побратимами из Нацгвардии и водрузили в освобожденном городе над зданием Славянского горисполкома первый украинский флаг. На сегодня этот сюжет просмотрели уже более полутора миллионов человек. Я заходил в Славянск вместе с одной з самых первых штурмовых групп спецназа ВСУ.

— Откуда заходили?





— Со стороны Славкурорта. Проходили мимо знаменитых голубых озер, по берегам которых расположились многочисленные санатории и дома отдыха. Это был лесной путь, где в свое время волонтерам «Хоттабычу» и Татьяне Рычковой местные жители передавали своих детей, которых хотели вывезти из осажденного города.

Вообще было несколько штурмовых групп, сформированных из различных воинских соединений. Они входили в город с разных направлений. Мы заблокировали город, все автодороги, ведущие к нему. Но, увы, «козьи тропы», по которым и уходила банда Игоря Гиркина, блокировать не удалось: из-за лесов и меловых гор, там слишком сложный рельеф местности — максимум, что мы могли сделать, это поставить там секреты.

Как только наша группа прошла курортную зону и приблизилась к жилому массиву частного сектора, со стороны какой-то церквушки донесся звук выстрелов. Часть нашей группы направилась туда. А я с другими ребятами пошел по направлению к городу. По пути мы остановили проезжавший мимо гражданский автомобиль «Жигули». Из него вышли трое мужчин, жителей Славянска. Удивило то, что они хоть и выглядели немного испуганными, но в то же время явно были очень рады нашему появлению. Парни казали, что мы можем спокойно идти в город, так как на баррикадах уже никого нет. Думаю, что они смотрели на нас с некоторой опаской, потому что по российскому телевидению наслушались всяких небылиц о зверствах «карателей ВСУ» в духе «распятого мальчика». Но, по всей видимости, эти горожане не слишком-то веровали в такие побасенки. Мы попросили их оставаться на месте. Объяснили, что, если враг все еще где-то есть, а так и было, то они могут попасть под перекрестный огонь вынужденной перестрелки.

Когда наша группа зашла в частный сектор, люди стали выглядывать из-за заборов и домов, приветствуя нас. Одна старушка встала перед нами на колени, заплакав от счастья, и еще долго крестила нас нам вслед. Это все запечатлено в сюжете, который я снял. Затем справа появилось несколько многоэтажных домов, и часть штурмовой группы направилась вглубь этого квартала, так как оттуда также послушалась стрельба.

По пути наш БТР разрушил баррикаду так называемых «ополченцев». На ней уже никого не было. Слева показался Славянский горотдел милиции, откуда вышли несколько милиционеров с поднятым рукам. Один из них сразу отдал ключи от новой машины Toyota Prius, которую горотдел милиции получил накануне войны

«Я записал видеообращение к местным жителям. Сказал, что Гиркину — капец»

— В центр города одновременно вошли несколько штурмовых групп, спецназ принялся зачищать центральную площадь — обследовать здания и баррикады на предмет наличия мин и недобитых оккупантов.

— А они были?

— Были. И об этом тоже попутно скажу. Наша группа, подойдя к входу в горсполком, увидела огромную баррикаду. Ее уже охраняли несколько милиционеров, принимавших участие в зачистке города. Там же находились девушка с парнем, у которого был очень потертый, побитый вид. Девушка объяснила нам, что это — ее близкий человек, которого она буквально только что вытащила «из подвала», то есть — из одной из темниц боевиков, располагавшихся в здании местного горотдела СБУ.

Владислав Волошин на главной площади Славянска 5 июля 2014 года

Один из милиционеров, оцепивших баррикаду возле горисполкома, начал рапортовать мне, решив, что я — старший группы. Но, я сориентировал его, сказав, что старший еще не подошел. Другой молодой правоохранитель сказал: «В здании почт все заминировано, но я могу провести вас на крышу, минуя растяжки». И я вместе с бойцами Первого батальона Нацгвардии им. С.П. Кульчицкого Василием Ковальчуком и Иваном Журавлевым в сопровождении этого проводника полезли на крышу горисполкома, чтобы установить там украинский флаг.

Как только мы поднялись на крышу, со стороны расположенного рядом учебного заведения кто-то открыл по нам огонь. Мы, конечно, двигались, пригнувшись, а Василий Ковальчук, у которого была снайперская винтовка, открыл огонь в ответ. Враги замолчали. Но, как выяснилось, это были не единственные «недобитки» оккупантов.

Мы пробрались к флагштоку, который оказался поломан. На нем болтались два флага: первый сине-красно-черный так называемой «Новороссии», а другой -малиновый, казачи, с изображением какого-то святого.

Пока Василий Ковальчук продолжал «профилактическую стрельбу» в ту сторону, откуда по нам открывали огонь, милиционер с Иванов Журавлевым пошли к флагштоку, няли все эти вражеские тряпки и повесили наш украинский флаг. И это был не просто флаг. Это полотнище добровольцы батальона им. Кульчицкого сохранили со времен Майдана.

Затем милиционер меня с Иваном и Василием сфотографировал, и мы стали спускаться.

Слева направо: Владислав Волошин, Василий Ковальчук и Иван Журавлев водрузили первый украинский флаг над освобожденным Славянском

— Без приключений спустились? Нигде растяжку не задели?

- Да, обошлось, слава Богу. Старались не сворачивать с проторенного наверх пути. Но все же любопытство взяло вверх, и я зашел в кабинет на третьем этаже, из которого вещал главарь оккупантов Славянска Игорь Гиркин. Я уселся за этот же стол и тоже записал видеообращение к местным жителям. Сказал, что Гиркину — капец. Мы уже сидим в его штабе и вскоре выгоним его с нашей земли прочь.

Покинули здание мы с моими побратимами благополучно. Полицейские, который несли вахту у входа в горисполком, сообщили, что в подвале здания сосредоточено столько вооружения и взрывчатки, поэтому здесь очень опасно находиться и надо как можно скорее дать возможность поработать взрывотехникам.

Тем временем, к зданию подтянулись тогдашний министр обороны Валерий Гелетей и только что назначенный начальник Генштаба Минобороны Украины Виктор Муженко. Затем к центру подошли и наши танки.

На площади стали собираться осмелевшие жители Славянска — в основном женщины и дети. Они попросили разрешения подойти поближе к нашим командующим, чтобы поприветствовать их. И вот когда на площадь вышли Гелетей и Муженко, в 50 метрах от них появился террорист с двумя (!) взведенными гранатометами в руках. Он выскочил со стороны здания городского Главпочтамта. Но сделать выстрел не успел. Наши парни тут же открыли огонь, мгновенно уложив его на месте.

Затем было забавно наблюдать, как спустя полтора часа приехали глава МВД Арсен Аваков, нардепы… И все дружно «начали освобождать Славянск», водружать флаги.

Фото предоставлено Владиславом Волошиным

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