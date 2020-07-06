Происшествия

Одной из застрявших в Греции украинок разрешили въехать на территорию ЕС

Одной из украинок, которая вместе с 16 другими гражданами Украины прилетела в Грецию и была задержана в аэропорту Афин, разрешили пересечь границу.

Как сообщает «Европейская правда», исключение сделали для студентки из Киева. «На основании ходатайства посольства и с привлечением адвоката получено разрешение на въезд в Грецию, как исключение, для студентки из Киева Анны Левкивской. Она на законных основаниях въехала в Грецию», — сообщили в посольстве Украины в Греции.

Сейчас консульские работники выясняют с представителями Франции возможности дальнейшего путешествия украинки.

Тем временем в украинском посольстве не исключают, что наши сограждане могут вернутся на родину во вторник, 7 июля.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинцам, которые прилетели в Грецию до того, как страны ЕС открыли границы для граждан Украины, грозит депортация и запрет на посещение стран Евросоюза.

Фото из Википедии.

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