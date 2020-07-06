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Общество и люди

Ивана Купалы: красивые поздравления и яркие открытки

16:23 6 июля 2020
Ивана Купалы: красивые поздравления и яркие открытки

В ночь с 6 на 7 июля украинцы традиционно отмечают праздник Ивана Купалы. А в 2020 году он выдастся еще и аномально жарким.

До принятия нашими предками христианства это были празднования пика лета — Дня летнего солнцестояния, а с Крещением Украины-Руси Ивана Купалы стал совпадать с одним из известнейших православных праздников — Рождеством Иоанна Предтечи или же Иоанна Крестителя (в переводе с греческого — погружатель, купатель).

Главными символами праздника считаются вода и огонь, которые в этот день имели особую очистительную силу. Также обязательным атрибутом являются венки, которые в этот день отправляли «на поиски» суженого. Их нужно составлять из 12 видов цветов и трав. Если венок потонет, девушка замуж в этом году не выйдет, если же отплыл от берега — свадьба уже не за горами.

Также в ночь на Ивана Купала девушки ходили в лес собирать лекарственные травы и цветы, которые именно в этот день обладают целебной силой. Та же, кто найдет легендарный цветок папоротника, получит вечную люборь, сверхъестественные силы и возможности.

Предлагаем вам поздравить родных и любимых с этим ярким праздником.

***
На Івана на Купала
Веселіше в світі стало!
Сонце, яскравіше сяй,
Всіх теплом ти зігрівай!
Нехай вам цей день несе
Вражень хороводи!
Нехай купальська вода
Дасть здоров'я на роки!

***
З днем Купала вітаємо,
Тільки найкращого бажаємо:
Веселіться, відпочивайте,
Про друзів не забувайте.
І купайтеся невпинно —
У морі, річці, навіть у ванній!
Щоб змити хвороби, біди,
І відчувати перемоги!

***
У ніч напередодні Івана Купали
Дівчина довго вінок заплітала:
Безліч трав і запашних квітів —
Ось і віночок купальський готовий!
Ви і сьогодні вінок заплітайте:
Щастя і радість, добро збирайте,
Ніжність і милість в нього додавайте,
День цей чистий усмішкою зустрічайте!

***
В цей день Іван Купало
Дарує радостей чимало:
Стрибай ти через вогнище,
Про трави не забувай цілющі,
Чи квіточки збирай,
І в вінки їх заплітай,
Для здоров'я постарайся —

У чистих водах покупатись!

***
В ніч Іванову купайтеся,
Веселіться, розважайтеся,
Як прийде Іванів день —
Буде святкувать не лінь!
А ще вінки сплетіть,
Вниз по річці їх спустіть.
Як Іванів день прийде —
Усім нам точно пощастить!

***
У ніч купальську, тиху
Запалимо вогонь,
Щоби біда і лихо
Стояли осторонь.
Добро, що є навколо,
Єднається в цей час,
Хай сила зла ніколи
Не опанує нас!
Бажаємо здоров'я
І дітям, і старим,
Щоб лиш добро збувалось
І вдача посміхалась,
Мов сонцем золотим!

***
На Купала — свято щастя,
Свято вогнища й завзяття,
Свято квітів і кохання
Свято чистого купання
Ми вінки кидаєм в воду
І кружляєм в хороводі
Заспіваємо пісень,
Любим їх понад усе!

***
Ти сплети собі вінок
З квітів прекрасних,
Легкий літній вітерець
Від турбот марних
Нехай тебе вбереже,
І подарує щастя.
День Купали принесе
Мир любові і ласки!

***
На Ивана на Купала
Жизнь начни свою сначала!
Ключевой водой обмойся,
И душою успокойся.
А потом бегом во двор —
В пляс и вскачь через костер!
И венки плети, и смейся —
Лишь на лучшее надейся!

***
Июль. Жара дневная спала.
Венки на девушках пестры.
Иванов день. Иван Купала
Зажег над речкою костры.
Пусть в подтверждение волхвам
Плохое всё уходит прочь.
Цветущий папоротник Вам
Найти желаю в эту ночь!

***
Сегодня день Ивана Купала,
Танцуйте, пойте, веселитесь,
Играйте в игры, купайтесь много,
О пламя жаркого огня
На берегу реки не обожгитесь!

***
На Ивана Купала традиция —
Всем народом летать чрез костер,
И такая у них позиция,
Что прыжок прекратит раздор.
Чтобы дружба, любовь крепче строилась,
Чтоб жилось нам легко на земле,
Чтобы все, что хотели мы, спорилось,
Есть Купала в нашей судьбе.

***
С Ивана Купала поздравляем,
Вам цветок найти желаем,
Что лишь раз в году цветет,
Счастлив будет, кто найдет!

***
Пусть венки плывут подольше,
Пусть любви будет побольше!
Наш костер горит, пылает,
Прыгать выше заставляет!

***
Горит костер, венки сплетают,
С деревьев темных веет сказка,
Так на Купалу отмечают
Ночь колдовства любви и ласки!
Пусть клад вам папоротник редкий
Откроет с золотом редчайшим,
Но самым главным кладом будет
Любовь со страстью настоящей!

Напомним, ранее «ФАКТЫ» публиковали красивые поздравления и яркие открытки ко Дню друзей.

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