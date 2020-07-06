Ивана Купалы: красивые поздравления и яркие открытки

Общество и люди

В ночь с 6 на 7 июля украинцы традиционно отмечают праздник Ивана Купалы. А в 2020 году он выдастся еще и аномально жарким.

До принятия нашими предками христианства это были празднования пика лета — Дня летнего солнцестояния, а с Крещением Украины-Руси Ивана Купалы стал совпадать с одним из известнейших православных праздников — Рождеством Иоанна Предтечи или же Иоанна Крестителя (в переводе с греческого — погружатель, купатель).

Главными символами праздника считаются вода и огонь, которые в этот день имели особую очистительную силу. Также обязательным атрибутом являются венки, которые в этот день отправляли «на поиски» суженого. Их нужно составлять из 12 видов цветов и трав. Если венок потонет, девушка замуж в этом году не выйдет, если же отплыл от берега — свадьба уже не за горами.

Также в ночь на Ивана Купала девушки ходили в лес собирать лекарственные травы и цветы, которые именно в этот день обладают целебной силой. Та же, кто найдет легендарный цветок папоротника, получит вечную люборь, сверхъестественные силы и возможности.

Предлагаем вам поздравить родных и любимых с этим ярким праздником.

***

На Івана на Купала

Веселіше в світі стало!

Сонце, яскравіше сяй,

Всіх теплом ти зігрівай!

Нехай вам цей день несе

Вражень хороводи!

Нехай купальська вода

Дасть здоров'я на роки!

***

З днем Купала вітаємо,

Тільки найкращого бажаємо:

Веселіться, відпочивайте,

Про друзів не забувайте.

І купайтеся невпинно —

У морі, річці, навіть у ванній!

Щоб змити хвороби, біди,

І відчувати перемоги!

***

У ніч напередодні Івана Купали

Дівчина довго вінок заплітала:

Безліч трав і запашних квітів —

Ось і віночок купальський готовий!

Ви і сьогодні вінок заплітайте:

Щастя і радість, добро збирайте,

Ніжність і милість в нього додавайте,

День цей чистий усмішкою зустрічайте!

***

В цей день Іван Купало

Дарує радостей чимало:

Стрибай ти через вогнище,

Про трави не забувай цілющі,

Чи квіточки збирай,

І в вінки їх заплітай,

Для здоров'я постарайся —

У чистих водах покупатись!

***

В ніч Іванову купайтеся,

Веселіться, розважайтеся,

Як прийде Іванів день —

Буде святкувать не лінь!

А ще вінки сплетіть,

Вниз по річці їх спустіть.

Як Іванів день прийде —

Усім нам точно пощастить!

***

У ніч купальську, тиху

Запалимо вогонь,

Щоби біда і лихо

Стояли осторонь.

Добро, що є навколо,

Єднається в цей час,

Хай сила зла ніколи

Не опанує нас!

Бажаємо здоров'я

І дітям, і старим,

Щоб лиш добро збувалось

І вдача посміхалась,

Мов сонцем золотим!

***

На Купала — свято щастя,

Свято вогнища й завзяття,

Свято квітів і кохання

Свято чистого купання

Ми вінки кидаєм в воду

І кружляєм в хороводі

Заспіваємо пісень,

Любим їх понад усе!

***

Ти сплети собі вінок

З квітів прекрасних,

Легкий літній вітерець

Від турбот марних

Нехай тебе вбереже,

І подарує щастя.

День Купали принесе

Мир любові і ласки!

***

На Ивана на Купала

Жизнь начни свою сначала!

Ключевой водой обмойся,

И душою успокойся.

А потом бегом во двор —

В пляс и вскачь через костер!

И венки плети, и смейся —

Лишь на лучшее надейся!

***

Июль. Жара дневная спала.

Венки на девушках пестры.

Иванов день. Иван Купала

Зажег над речкою костры.

Пусть в подтверждение волхвам

Плохое всё уходит прочь.

Цветущий папоротник Вам

Найти желаю в эту ночь!

***

Сегодня день Ивана Купала,

Танцуйте, пойте, веселитесь,

Играйте в игры, купайтесь много,

О пламя жаркого огня

На берегу реки не обожгитесь!

***

На Ивана Купала традиция —

Всем народом летать чрез костер,

И такая у них позиция,

Что прыжок прекратит раздор.

Чтобы дружба, любовь крепче строилась,

Чтоб жилось нам легко на земле,

Чтобы все, что хотели мы, спорилось,

Есть Купала в нашей судьбе.

***

С Ивана Купала поздравляем,

Вам цветок найти желаем,

Что лишь раз в году цветет,

Счастлив будет, кто найдет!

***

Пусть венки плывут подольше,

Пусть любви будет побольше!

Наш костер горит, пылает,

Прыгать выше заставляет!

***

Горит костер, венки сплетают,

С деревьев темных веет сказка,

Так на Купалу отмечают

Ночь колдовства любви и ласки!

Пусть клад вам папоротник редкий

Откроет с золотом редчайшим,

Но самым главным кладом будет

Любовь со страстью настоящей!

Напомним, ранее «ФАКТЫ» публиковали красивые поздравления и яркие открытки ко Дню друзей.

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