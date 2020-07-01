Вырубка леса ни при чем? Ученый рассказал о причинах масштабного паводка в Западной Украине

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По сегодняшний день продолжается ликвидация последствий катастрофического паводка, возникшего в конце июня из-за сильнейших ливневых дождей, обрушившихся на карпатский регион. Повлияло ли на возникновение этого катаклизма глобальное потепление? Какой негативный вклад в развитие паводка внесла деятельность людей, прежде всего незаконные варварские рубки девственных лесов? Что стоило бы перенять украинцам из опыта борьбы с паводками в других странах? Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказал заместитель директора Украинского гидрометеорологического института кандидат географических наук Юрий Набиванец.

«Жители сел Карпатского региона могут своими силами уменьшить масштабы паводка»

— Бассейн речки Днестр, как и весь Карпатский регион, были и будут паводкоопасными — такие там природные условия: много горных речек, плюс выпадает большое количество осадков (чаще всего в начале лета), — заявил «ФАКТАМ» Юрий Набиванец. — Неудивительно, что паводки в тех местах случаются чуть ли не каждый год. К счастью, не всякий раз они носят катастрофический характер. Один из самых сильных в нынешнем столетии паводок произошел в 2008 году. Тогда в Днестре было так много воды, что возникла угроза для плотины Днестровской ГЭС! Сейчас до подобного не дошло, но ситуация весьма серьезная, даже Буковель и Черновцы затопило.

— Варварская вырубка карпатских лесов сильно повлияла на то, что нынешний паводок приобрел катастрофические масштабы?

— Вопреки мнению многих, этот фактор не является решающим, — отвечает Юрий Набиванец. — Поясню в чем тут дело. В рамках создания современной системы прогнозирования паводков наш институт сотрудничает с учеными НИИ Лесного хозяйства и агролесомелиорации имени Высоцкого (Харьков). По их данным, вырубки леса сильно не влияют на развитие паводков. Дело в том, что лес способен удержать около 10% осадков. Вся остальная вода попадает в ручейки, речушки и реки. Из-за того, что рельеф в Карпатах гористый, наполнение рек происходит очень быстро: вода стремительно стекает со склонов, не успевая просочиться в грунт. Особенно если земля и без того перенасыщена влагой. В результате происходит стремительный подъем уровня воды в речках. Возьмем, например, Тису. В сильный ливень ее уровень может всего за час подняться на 3−4 метра! На домах, расположенных метрах в 200 от Тисы, я видел метки (они находились где-то на двухметровой высоте), обозначающие, куда доходила вода.

Сказанное выше не значит, что можно закрывать глаза на нелегальные варварские рубки лесов. К сожалению, государство уже много лет далеко не всегда успешно борется с этим злом.

Что же касается создания нашим институтом современной системы прогнозирования паводков, то эта работа проводится в рамках Договора об ассоциации Украины с Европейским Союзом — имплементации так называемой «Паводковой директивы» ЕС (Директивы 2007/60/ЕС про оценку и управление рисками затопления).

Последствия паводка в Карпатах. Фото: МВД Украины

— Кроме вырубки лесов, еще какие-то виды деятельности человека способствовали масштабу нынешнего паводка?

— Конечно. Через многие села Карпатского региона протекают ручейки, маленькие речушки. В том числе и через поселок городского типа Великий Бычков Раховского района Закарпатской области, где мы проводили исследования. Люди там умудрялись сваливать в ручейки мусор, годами их не чистили (например, от упавших деревьев). В результате эти «струмочки», которые в сухую погоду можно запросто перешагнуть или перепрыгнуть, превращались в бурные потоки даже во время не очень сильных ливней. Вода устремлялась на улицы, во дворы, заливала огороды, подвалы, иногда подтапливала хаты. После наших разъяснений председатель сельсовета много сделала для улучшения ситуации. Так что, местные громады в значительной мере способны своими силами минимизировать последствия ливневых дождей, а во многих случаях вообще избежать подтоплений.

«В Германии в паводкоопасных регионах в домах устанавливают подъемники, чтобы при необходимости эвакуировать на второй этаж мебель»

— Еще один важный аспект: местное население строит дома в поймах рек слишком близко к кромке воды, — продолжает Юрий Набиванец. — Так, один предприниматель вынес летнюю открытую веранду своего ресторана прямо на берег реки. Когда начался паводок, эту летнюю площадку попросту смыло вместе с бетонной лестницей, спускавшейся к воде. Бороться с таким строительством непросто, ведь в том регионе испокон веков строили в пойме рек. А вот возводить хаты на горных склонах там не принято. И нет традиции ставить постройки на сваях (возможно потому, что это довольно дорого). Кстати, в паводкоопасных регионах Германии мне приходилось видеть дома на сваях даже в городах. Было бы разумно позаимствовать этот опыт в наших горных регионах.

Долгожданные дожди обернулись катастрофическим паводком. Фото с сайта ДСНС Украины

— Возможно, есть смысл перенять что-то еще из практики европейских стран, в которых часто происходят паводки?

— Например, практику страхования имущества. Страховые взносы, конечно, большие, но зато владельцы полисов уверены, что возможные убытки от паводков будут компенсированы.

В Германии в федеральной земле Бавария мне рассказывали, что там действует система оповещения о надвигающихся паводках. Это позволяет людям успеть до прихода большой воды эвакуировать с первого на верхние этажи мебель и даже (я знаю конкретный тому пример) пианино. Как это удается? Оказывается, в домах некоторых баварцев есть необходимое для этого подъемное оборудование.

В странах Европы созданы серьезные инженерные системы, позволяющие защитить населенные пункты от паводковых вод. Такие сооружения стоит дорого, но этим следует заниматься и в Украине. А начинать нужно с самого простого и доступного: содержать в чистоте берега горных рек и ручьев, территорию возле мостов и под ними.

Юрий Набиванец: «Борьбу с паводками следует начать с самого простого и доступного: содержать в чистоте берега горных рек и ручьев, территорию возле мостов и под ними». Фото предоставлено Юрием Набиванецем

— Глобальное потепление влияет на ситуацию с паводками в Карпатском регионе?

— Специалисты нашего института пришли к выводу, что климатические изменения, возможно, обусловили увеличение частоты и интенсивности ливневых дождей в том регионе. Но средние показатели выпадения осадков за месяц, за год не сильно превысят норму. То есть дожди будут выпадать неравномерно: не часто, но зато в больших объемах за короткие промежутки времени. А это может означать увеличение в ближайшие десятилетия количества сильных паводков.

Впрочем, нужно понимать, что вероятность ошибок в долгосрочном (на 30−50 и более лет) моделировании климатических изменений весьма высока — более 20%. Поэтому прогнозы могут оказаться в той или иной степени не верными.

— Как долго паводковая вода будет уходить из пострадавших сел региона?

— Это может затянуться на недели, если не на месяцы, — даже если прекратятся дожди. Понимаете, уровень воды в горных речках, ручьях спадет быстро, а вот на огородах, в подвалах она может стоять и стоять, если ее не отводить, не выкачивать насосами. Как долго вода может задержаться на затопленной пойме, можно проиллюстрировать на примере одного из сильных половодий на Припяти. В один из весенних сезонов эта речка разливалась на очень большой площади, словно море. Вода на затопленных участках поймы стояла тогда больше 2 месяцев!

Подробно о том, что происходит в пострадавших от наводнения районах Западной Украине и каковы прогнозы ученых, читайте в материале «ФАКТОВ».

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