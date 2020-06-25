Украина

Проинспектирует лично: Зеленский неожиданно высадился в пострадавшем от наводнения Прикарпатье

Президент Украины Владимир Зеленский, который только 25 июня вышел из самоизоляции, решил лично отправиться в Ивано-Франковскую область, чтобы оценить объем разрушений в результате масштабного паводка. Напомним, 24 июня в Ивано-Франковской области побывал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как сообщили в Офисе президента, в планах — общение главы государства с жителями одного из пострадавших сел и проведение совещания по вопросам ликвидации последствий стихии.

Ранее президент выразил соболезнование семьям погибших от паводка и пообещал помочь им с деньгами.

Как сообщали «ФАКТЫ», Кабмин выделил 750 млн гривен из Резервного фонда на первоочередные мероприятия по ликвидации последствий паводка, а МИД обратился за помощью к НАТО.

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