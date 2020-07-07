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Украина

Наев прокомментировал возможность создания оккупантами ударных группировок в ОРДЛО

5:25 7 июля 2020
Наев Сергей

Командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев, заявивший от отсутствии непосредственной угрозы вторжения российской армии на территорию нашей страны, также считает, что на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей сейчас не создаются ударные группировки российских террористов.

Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова» на ICTV.

«Что касается временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, ситуация в настоящее время не носит угрозы создания ударных группировок», — отметил он, отвечая на вопрос, наблюдается ли активизация российских наемников в оккупированных районах.

Наев подчеркнул, что подразделения, которые выполняют боевые задачи в районе ООС, четко отслеживают действия противника и всегда дают адекватный ответ.

В то же время командующий ВМС контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил о том, что командование Военно-морских сил Украины не исключает новой агрессии со стороны России. По его мнению, российские войска действительно могут попытаться прорваться из оккупированного Крыма в Херсонскую область, чтобы взять под контроль поставки воды на полуостров.

Такие же предостережения озвучил и президент американского фонда «Джеймстаун» Глен Говард.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что экс-представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин заявил, что ФСБ России уже официально обнародовала информацию о якобы предупрежденном теракте в Симферополе. Российские спецслужбы заявили, что люди, планировавшие взрыв, якобы связаны с Украиной. Это может служить формальным поводом для развязывания войны.

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Наев прокомментировал возможность создания оккупантами ударных группировок в ОРДЛО

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