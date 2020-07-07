- 05:25 Наев прокомментировал возможность создания оккупантами ударных группировок в ОРДЛО
- 04:55 Предоставил Украине вооружение: в Сенате США нашли "убедительный" аргумент в защиту Трампа
- 04:30 Резников назвал вероятную дату проведения встречи в нормандском формате
- 02:54 Механизмов нет: в МИД рассказали, что будут делать, если Иран откажется подписать протокол по сбитому самолету
- 02:31 Помогут деньгами и водой: Британия выделит 100 тысяч фунтов на помощь пострадавшим от наводнения украинцам
- 01:55 В Киеве согласовали план информационной работы по возвращению Крыма
- 01:30 Сурок не впрок: на границе с Россией подросток съел сурка и заразился бубонной чумой
- 00:55 Ученые нашли пять мутаций, которые повышают вероятность смерти от COVID-19
- 00:34 Арестован "масон", продававший за 200 тысяч долларов должности в Кабмине
- 06.07 23:57 Юридически возможно: Украина рассматривает вариант введения миротворцев ОБСЕ на Донбасс
- 06.07 23:35 Запретить пытки и допустить международных наблюдателей: в ООН напомнили России об обязательствах по Крыму
- 06.07 22:54 Угрозы вторжения России пока нет, но Украина готовится к любым сценариям: Наев сделал важное заявление
Наев прокомментировал возможность создания оккупантами ударных группировок в ОРДЛО
Командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев, заявивший от отсутствии непосредственной угрозы вторжения российской армии на территорию нашей страны, также считает, что на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей сейчас не создаются ударные группировки российских террористов.
Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова» на ICTV.
«Что касается временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, ситуация в настоящее время не носит угрозы создания ударных группировок», — отметил он, отвечая на вопрос, наблюдается ли активизация российских наемников в оккупированных районах.
Наев подчеркнул, что подразделения, которые выполняют боевые задачи в районе ООС, четко отслеживают действия противника и всегда дают адекватный ответ.
В то же время командующий ВМС контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил о том, что командование Военно-морских сил Украины не исключает новой агрессии со стороны России. По его мнению, российские войска действительно могут попытаться прорваться из оккупированного Крыма в Херсонскую область, чтобы взять под контроль поставки воды на полуостров.
Такие же предостережения озвучил и президент американского фонда «Джеймстаун» Глен Говард.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что экс-представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин заявил, что ФСБ России уже официально обнародовала информацию о якобы предупрежденном теракте в Симферополе. Российские спецслужбы заявили, что люди, планировавшие взрыв, якобы связаны с Украиной. Это может служить формальным поводом для развязывания войны.27
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Когда на площадь Славянска вышли Гелетей и Муженко, в 50 метрах от них появился террорист с двумя гранатометами
Мы часто говорим: «Будет что в старости вспомнить!» А в старости... опа — склероз!