Наев прокомментировал возможность создания оккупантами ударных группировок в ОРДЛО

Украина

Командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев, заявивший от отсутствии непосредственной угрозы вторжения российской армии на территорию нашей страны, также считает, что на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей сейчас не создаются ударные группировки российских террористов.

Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова» на ICTV.

«Что касается временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, ситуация в настоящее время не носит угрозы создания ударных группировок», — отметил он, отвечая на вопрос, наблюдается ли активизация российских наемников в оккупированных районах.

Наев подчеркнул, что подразделения, которые выполняют боевые задачи в районе ООС, четко отслеживают действия противника и всегда дают адекватный ответ.

В то же время командующий ВМС контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил о том, что командование Военно-морских сил Украины не исключает новой агрессии со стороны России. По его мнению, российские войска действительно могут попытаться прорваться из оккупированного Крыма в Херсонскую область, чтобы взять под контроль поставки воды на полуостров.

Такие же предостережения озвучил и президент американского фонда «Джеймстаун» Глен Говард.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что экс-представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин заявил, что ФСБ России уже официально обнародовала информацию о якобы предупрежденном теракте в Симферополе. Российские спецслужбы заявили, что люди, планировавшие взрыв, якобы связаны с Украиной. Это может служить формальным поводом для развязывания войны.

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