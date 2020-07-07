- 06:25 Россия отказалась подписывать: названа причина отсутствия результата на встрече советников в Берлине
- 05:55 Светит от 5 до 12 лет колонии: Ефремову предъявили обвинение в окончательной редакции
- 05:25 Наев прокомментировал возможность создания оккупантами ударных группировок в ОРДЛО
- 04:55 Предоставил Украине вооружение: в Сенате США нашли "убедительный" аргумент в защиту Трампа
- 04:30 Резников назвал вероятную дату проведения встречи в нормандском формате
- 03:49 В Станице Луганской разрушили знак "Украина": что об этом известно
- 02:54 Механизмов нет: в МИД рассказали, что будут делать, если Иран откажется подписать протокол по сбитому самолету
- 02:31 Помогут деньгами и водой: Британия выделит 100 тысяч фунтов на помощь пострадавшим от наводнения украинцам
- 01:55 В Киеве согласовали план информационной работы по возвращению Крыма
- 01:30 Сурок не впрок: на границе с Россией подросток съел сурка и заразился бубонной чумой
- 00:55 Ученые нашли пять мутаций, которые повышают вероятность смерти от COVID-19
- 00:34 Арестован "масон", продававший за 200 тысяч долларов должности в Кабмине
Светит от 5 до 12 лет колонии: Ефремову предъявили обвинение в окончательной редакции
Следствие в понедельник, 6 июля, предъявило обвинение в окончательной редакции актеру Михаилу Ефремову. Он обвиняется в нарушении правил движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянении — часть 4 статьи 264 УК РФ. Об этом сообщил его адвокат Эльман Пашаев, пишет DW.
Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин сообщил, что расследование в отношении Ефремова завершено. Ранее в правоохранительных органах пояснили, что по делу проведены все необходимые экспертизы, все данные видеокамер и показания свидетелей были приобщены и нет сомнений, что Ефремов в момент ДТП находился за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Пассажиров, по данным следствия, в машине не было.
Адвокат Пашаев отметил, что готов доказать невиновность Ефремова. «Задача адвоката собирать доказательства. Я этим занимался, я собрал достаточно доказательств его невиновности», — сказал он в интервью телеканалу «Россия-24». Ранее адвокат заявил, что Ефремов признает тот факт, что «авария произошла с его машиной».
Напомним, что вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Ефремов, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, предположительно совершил ДТП, в результате которого погиб человек. Записи видеокамер с места происшествия показывают, что джип Ефремова на большой скорости вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, доставляющим еду. Водитель фургона, 57-летний Сергей Захаров, скончался в больнице утром 9 июня. Если вина актера будет доказана, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Михаил Ефремов извинился перед родственниками Сергея Захарова, однако они его извинения не приняли.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что телеведущая и светская львица Ксения Собчак заявила, что адвокату Эльману Пашаеву не удастся спасти актера, так как в Кремле уже «решили» его судьбу. По ее информации, Пашаеву не удалось решить вопрос с администрацией президента России, поэтому актёр получит реальный срок.106
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Когда на площадь Славянска вышли Гелетей и Муженко, в 50 метрах от них появился террорист с двумя гранатометами
— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!