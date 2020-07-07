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Светит от 5 до 12 лет колонии: Ефремову предъявили обвинение в окончательной редакции

5:55 7 июля 2020
Ефремов Михаил

Следствие в понедельник, 6 июля, предъявило обвинение в окончательной редакции актеру Михаилу Ефремову. Он обвиняется в нарушении правил движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянении — часть 4 статьи 264 УК РФ. Об этом сообщил его адвокат Эльман Пашаев, пишет DW.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин сообщил, что расследование в отношении Ефремова завершено. Ранее в правоохранительных органах пояснили, что по делу проведены все необходимые экспертизы, все данные видеокамер и показания свидетелей были приобщены и нет сомнений, что Ефремов в момент ДТП находился за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Пассажиров, по данным следствия, в машине не было.

Адвокат Пашаев отметил, что готов доказать невиновность Ефремова. «Задача адвоката собирать доказательства. Я этим занимался, я собрал достаточно доказательств его невиновности», — сказал он в интервью телеканалу «Россия-24». Ранее адвокат заявил, что Ефремов признает тот факт, что «авария произошла с его машиной».

Напомним, что вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Ефремов, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, предположительно совершил ДТП, в результате которого погиб человек. Записи видеокамер с места происшествия показывают, что джип Ефремова на большой скорости вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, доставляющим еду. Водитель фургона, 57-летний Сергей Захаров, скончался в больнице утром 9 июня. Если вина актера будет доказана, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Михаил Ефремов извинился перед родственниками Сергея Захарова, однако они его извинения не приняли.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что телеведущая и светская львица Ксения Собчак заявила, что адвокату Эльману Пашаеву не удастся спасти актера, так как в Кремле уже «решили» его судьбу. По ее информации, Пашаеву не удалось решить вопрос с администрацией президента России, поэтому актёр получит реальный срок.

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