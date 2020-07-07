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Украина открыла пункты пропуска на границе с Россией и Беларусью
С 00:00 вторника, 7 июля, возобновлена работа контрольных пунктов пропуска на границе Украины с Россией и Беларусью. Днем ранее заработал еще один КПП на украинско-польской границе.
Как сообщают в Госпогранслужбе Украины, на границе с Беларусью возобновлена работа пунктов пропуска «Дольск» на Волыни (для граждан Украины и Беларуси) и «Вильча» в Киевской области (международный КПП). Границу можно пересекать пешком, на пассажирском и грузовом транспорте.
Также возобновлено пешее пересечение границы с Россией в таких пунктах пропуска, как «Меловое» (Луганская область), «Гоптовка» (Харьковская область) «Бачевск» (Сумская область), «Юнаковка» (Сумская область).
Заработали и КПП на границе с Россией и Беларусью «Сеньковка» (Черниговская область) и границы с Беларусью — «Новые Яриловичи» (Черниговская область), «Выступовичи» (Житомирская область), «Доманово» (Волынская область), «Славутич» (Черниговская область).
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после карантина возобновили работу КПП на украинско-венгерской границе: «Вилок — Тисабеч», «Лужанка — Берегшурань», «Косино — Барабаш» и «Дзвонковое — Лонья».
Тем временем в ЕС заявляют, что границы полностью могут открыть не ранее декабря 2020 года.
Фото с сайта Госпогранслужбы Украины.178
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