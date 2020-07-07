26.81 / 27.10 30.05 / 30.58
Киев: +23
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Украина открыла пункты пропуска на границе с Россией и Беларусью

10:34 7 июля 2020
Проверка документов на границе

С 00:00 вторника, 7 июля, возобновлена работа контрольных пунктов пропуска на границе Украины с Россией и Беларусью. Днем ранее заработал еще один КПП на украинско-польской границе.

Как сообщают в Госпогранслужбе Украины, на границе с Беларусью возобновлена ​​работа пунктов пропуска «Дольск» на Волыни (для граждан Украины и Беларуси) и «Вильча» в Киевской области (международный КПП). Границу можно пересекать пешком, на пассажирском и грузовом транспорте.

Также возобновлено пешее пересечение границы с Россией в таких пунктах пропуска, как «Меловое» (Луганская область), «Гоптовка» (Харьковская область) «Бачевск» (Сумская область), «Юнаковка» (Сумская область).

Заработали и КПП на границе с Россией и Беларусью «Сеньковка» (Черниговская область) и границы с Беларусью — «Новые Яриловичи» (Черниговская область), «Выступовичи» (Житомирская область), «Доманово» (Волынская область), «Славутич» (Черниговская область).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после карантина возобновили работу КПП на украинско-венгерской границе: «Вилок — Тисабеч», «Лужанка — Берегшурань», «Косино — Барабаш» и «Дзвонковое — Лонья».

Тем временем в ЕС заявляют, что границы полностью могут открыть не ранее декабря 2020 года.

Фото с сайта Госпогранслужбы Украины.

178

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Алексей Резников

Резников заявил об отсутствии претензий к жителям Крыма и ОРДЛО, получившим российские паспорта

Разбирая машина полиции

В Луцке умер молодой патрульный, попавший в аварию на служебном авто (фото)

Порошенко и Верещук

Верещук устроила перепалку с Порошенко на ТВ: в сеть попало видео

Киев, Крещатик

На Киев надвигается мощная гроза: что делать и как себя вести

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер