Мир

Греция не будет депортировать задержанных в аэропорту украинцев

МИД Украины договорился с коллегами из МИД Греции о неприменении процедуры депортации к 17 гражданам Украины, которых 4 июля не впустили в страну. В противном случае это бы грозило путешественникам запретом на въезд в страны ЕС на несколько лет, заявил на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Договорено, что депортацию они не получат. Консулы во время вылета будут лично контролировать, чтобы именно так все происходило», — цитирует дипломата Громадське.

По его словам, 12 граждан вернутся в Украину 7 июля двумя рейсами RyanAir, еще 4 — рейсом WizzAir. Возвращение профинансируют сами авиакомпании.

Во избежание повторения инцидента с украинцами в Греции Кулеба призвал перевозчиков не продавать билеты людям, которые не входят в категории, имеющие право на въезд в страну назначения.

Напомним, со вторника, 8 июля, для иностранных туристов открывается крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов Дубай.





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