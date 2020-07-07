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Украина

В украинских поездах начали принимать цифровые студенческие билеты: что важно знать

13:43 7 июля 2020
«Дія»

«Укрзалізниця» начала принимать цифровые студенческие билеты, которые с помощью мобильного приложения «Дія» предъявляются при посадке в поезд.

Как сообщает пресс-служба компании «Укрзалізниця», цифровой документ можно предъявлять вместо пластикового оригинала.

Отмечается, что ездить со скидками можно в:

  • общих и плацкартных вагонах;
  • вагонах 2−3 класса всех категорий междугородного сообщения;
  • всех вагонах региональных поездов;
  • поездах пригородного сообщения.

Но при проезде в вагонах высшей категории типа СВ, купе и в вагонах 1-го класса, за исключением поездов категории «Региональный поезд», студентам установлена полная стоимость билета.

Всего «Укрзалізниця» принимает четыре цифровых документа: ID-карту, биометрический заграничный паспорт, водительское удостоверение и студенческий билет.

Ранее в МИД сообщили, планируют ли возобновлять железнодорожные рейсы в Россию.

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