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В украинских поездах начали принимать цифровые студенческие билеты: что важно знать
«Укрзалізниця» начала принимать цифровые студенческие билеты, которые с помощью мобильного приложения «Дія» предъявляются при посадке в поезд.
Как сообщает пресс-служба компании «Укрзалізниця», цифровой документ можно предъявлять вместо пластикового оригинала.
Отмечается, что ездить со скидками можно в:
- общих и плацкартных вагонах;
- вагонах 2−3 класса всех категорий междугородного сообщения;
- всех вагонах региональных поездов;
- поездах пригородного сообщения.
Но при проезде в вагонах высшей категории типа СВ, купе и в вагонах 1-го класса, за исключением поездов категории «Региональный поезд», студентам установлена полная стоимость билета.
Всего «Укрзалізниця» принимает четыре цифровых документа: ID-карту, биометрический заграничный паспорт, водительское удостоверение и студенческий билет.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?