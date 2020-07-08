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Шоу-бизнес

Актриса Анастасия Заворотнюк вернулась домой после лечения

6:30 8 июля 2020
Анастасия Заворотнюк

Актриса Анастасия Заворотнюк, которая уже два года борется с опухолью мозга, похоже, идет на поправку.

Более того, она наконец смогла вернуться жить в свой загородный дом в элитном поселке Крекшино, сообщают «7 Дней» со ссылкой на Telegram-канал Sothebys Life.

Вместе с ней там поселился и ее муж Петр Чернышев, практически живший рядом с женой в больнице во время ее болезни.

Уже появилась информация, пока не подтвержденная официально, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» планирует вернуться к работе. При этом врачи продолжают бдительно следить за состоянием артистки.

Лечение Заворотнюк, как пишут российские СМИ, обошлось в 12 миллионов рублей. При этом Петр Чернышев не объявлял всенародного сбора средств и ни от кого не принял материальной помощи. Чтобы обеспечить своей супруге требуемое лечение и достойный уход, он без устали работал в шоу Татьяны Навки. Ему также пришлось продать квартиру в Ялте.

Ранее сообщалось, что Анастасию Заворотнюк хотели лечить новым способом. Как рассказал главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Петр Чумаков, пораженные клетки атакуются специальными вирусами, целенаправленно запущенными в организм пациента. Но семья актрисы решила придерживаться более консервативных методов лечения.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что дочь больной раком российской актрисы Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время заговорила о ее состоянии.

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