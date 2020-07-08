- 06:58 Может быть коллапс системы здравоохранения: в Минздраве назвали реальное число заболевших коронавирусом
- 06:30 Актриса Анастасия Заворотнюк вернулась домой после лечения
- 05:58 Могли поджечь специально: глава Луганской ОВГА назвал вероятную причину лесных пожаров
- 05:25 «Тихий иммунитет»: настоящее количество зараженных коронавирусом может быть намного большим
- 04:55 Будут ограничения: в Минздраве рассказали о возможных вариантах обучения в школах с 1 сентября
- 04:30 ЕС выделил Украине более 11,5 миллионов евро: кому достанутся деньги
- 03:50 Сюрприз для оккупантов: в США заявили о намерении увеличить военную помощь Украине
- 03:30 Названа дата официального выхода США из Всемирной организации здравоохранения
- 02:56 На смену "Портеру": в Черное море вошли военные корабли НАТО
- 01:48 Украина вышла из соглашения СНГ о финансовой разведке: что об этом известно
- 01:28 Ляшко озвучил условие своего выдвижения в мэры Киева
- 00:57 В Москве журналисты организовали пикеты в поддержку Сафронова, на них обрушился ОМОН
Актриса Анастасия Заворотнюк вернулась домой после лечения
Актриса Анастасия Заворотнюк, которая уже два года борется с опухолью мозга, похоже, идет на поправку.
Более того, она наконец смогла вернуться жить в свой загородный дом в элитном поселке Крекшино, сообщают «7 Дней» со ссылкой на Telegram-канал Sothebys Life.
Вместе с ней там поселился и ее муж Петр Чернышев, практически живший рядом с женой в больнице во время ее болезни.
Уже появилась информация, пока не подтвержденная официально, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» планирует вернуться к работе. При этом врачи продолжают бдительно следить за состоянием артистки.
Лечение Заворотнюк, как пишут российские СМИ, обошлось в 12 миллионов рублей. При этом Петр Чернышев не объявлял всенародного сбора средств и ни от кого не принял материальной помощи. Чтобы обеспечить своей супруге требуемое лечение и достойный уход, он без устали работал в шоу Татьяны Навки. Ему также пришлось продать квартиру в Ялте.
Ранее сообщалось, что Анастасию Заворотнюк хотели лечить новым способом. Как рассказал главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Петр Чумаков, пораженные клетки атакуются специальными вирусами, целенаправленно запущенными в организм пациента. Но семья актрисы решила придерживаться более консервативных методов лечения.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что дочь больной раком российской актрисы Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время заговорила о ее состоянии.149
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Когда на площадь Славянска вышли Гелетей и Муженко, в 50 метрах от них появился террорист с двумя гранатометами
Сельская учительница никак не могла решить, за кого же ей выйти замуж: за директора школы или за тракториста. С одной стороны — быстрый карьерный рост, а с другой — без трактора фиг до школы доберешься...