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- 07:57 Нападает на людей и собак: стаффордширский терьер держит в страхе жителей киевской Оболони
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Нападает на людей и собак: стаффордширский терьер держит в страхе жителей киевской Оболони
В Киеве на Оболони стаффордширский терьер, который на днях оставил без уха местного бигля, держит в страхе жителей близлежащих домов. Пес годами бросается на людей и других собак.
Девушка, которая живет в одном подъезде с владельцем агрессивной собаки Евгением, рассказала, что около двух недель назад ей тоже досталось. Евгений хотел натравить своего пса на ее мопса, а пострадала она. Терьер бросился на девушку, она упала на асфальт, изранила ноги и руки, повредила палец, на ногу не могла неделю наступать.
По словам девушки, подобных инцидентов было немало, но после последнего она написала заявление в полицию, потому что, утверждает, что владелец постоянно выходит на прогулку с собакой в состоянии алкогольного опьянения, а еще — бросается на людей.
Среди пострадавших и хаски Буся из соседнего дома. Владелица собаки рассказала, что три года назад стаффордширский терьер вцепился в шею хаски и сделал ему очень большую дыру. Пострадавшему псу зашивали рану у ветеринара. Тогда владельцы хаски написали заявление в полицию, но дальше история не пошла. А Евгений пытался еще и по-своему наказать пострадавших. С тех пор хаски выводят во двор, но стараются не пересекаться с Евгением и его псом.
Чувствуя безнаказанность, владелец стаффордширского терьера продолжает держать в страхе весь микрорайон. Несколько дней назад собака бросилась на шею прохожего.
Журналистам ТСН, снимавшим сюжет, за полдня не удалось увидеть под домом Евгения с собакой. Двери он не открыл.
Кинологи говорят, что стафф — это та порода собак, которую нужно воспитывать с детства.
«Эти собаки очень легко возбуждаются и очень долго успокаиваются. Если вы завели эту собаку, вы с ней должны заниматься курсом дрессировки, послушанием, на таком уровне, чтобы собака, услышав от вас команду, могла успокоиться, затормозить», — объяснил инструктор по прикладным видам дрессировки Василий Войнич.
Если ситуации не избежать, то надо запомнить механизм действий: не разнимать собак и не бить их, ведь так агрессия только усиливается и еще больше травмирует собаку. В таких случаях нужен неожиданный шумовой раздражитель (свисток, хлопок), чтоб отвлечь внимание, еще лучше, если бы это была вода.
Каждый из хозяев должен уметь фиксировать свою собаку и не бояться, что собака переключится на него.
В полиции сообщили, что на владельца стаффордширский терьера Евгения неоднократно составлялись административные протоколы за несоблюдение правил содержания собак и кошек.
Суд может назначить ему штраф в 85 гривен. Пса, по решению суда, могут отобрать с последующим усыплением.
Ранее случай с агрессивным стаффордширским терьером произошел в Днепре — там собака искусала 11-летнего мальчика и полицейского.169
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!