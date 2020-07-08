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Все в дыму: в сети показали последствия масштабного пожара на Луганщине
На Луганщине, где возник масштабный лесной пожар, перекинувшийся на дома местных жителей, спасателям удалось локализировать огонь в пострадавшем поселке Смоляниново.
«Сейчас сотрудники ГосЧС ликвидируют очаги возгорания. Движение из Северодонецка в направлении Новоайдара для гражданского транспорта остается ограниченным», — сообщают в Патрульной полиции Луганской области, чьи сотрудники всю ночь работали вместе со спасателями и медиками.
Глава Луганской областной государственной администрации — руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай обратился в Кабмин с просьбой признать масштабные пожары в области чрезвычайной ситуацией государственного уровня, что позволит выделить средства на ликвидацию последствий из государственного бюджета. По предварительным данным, в области выгорело около пяти тысяч гектаров леса.
По информации директора Департамента по вопросам гражданской защиты и территориальной обороны облгосадминистрации Александра Чалого, 8 июля проведена аэроразведка территории леса, где возник пожар — обнаружены 15 очагов горения хвойной подстилки.
А в Луганском региональном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф сообщают, что помощь оказали 43 пострадавшим, из которых 34 на месте (без госпитализации). По семь человек отправлены в больницы Северодонецка и Новоайдара.
Тем временем жители Северодонецка сообщают, что город окутали клубы гари от пожарищ.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», спасатели сообщали, что во время пожаров в Луганской области погибли пять человек, а в МВД — что погибших шестеро.159
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