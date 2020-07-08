26.82 / 27.06 30.01 / 30.48
Киев: +19
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

На Львовщине священник с уголовным прошлым продавал огнестрельное оружие

17:11 8 июля 2020
На Львовщине священник с уголовным прошлым продавал огнестрельное оружие

Сотрудники правоохранительных органов Львовщины задержали 44-летнего священнослужителя одного из районов региона, который продавал огнестрельное оружие. Раннее в Одессе задержали служащего арсенала, торговавшего военным имуществом.

— У себя дома священник организовал оружейную. Через интернет покупал стартовые, шумовые пистолеты и другое оружие, которое переделывал на боевое, — сообщает ГУ Национальной полиции во Львовской области. — Кроме того, изготовлял патроны к ним. Далее подыскивал покупателей и почтой отправлял им оружие.

«Бизнесмен» ранее уже привлекался к уголовное ответственности за незаконное обращение с оружием и был осужден на пять лет лишения свободы. Однако был освобожден от реального наказания с испытательным сроком. Поэтому, чтобы не попасть в поле зрения правоохранителей, при отправке почтой «товара» использовал фиктивные анкетные данные.

В среду, 8 июля, проведены санкционированные обыски на территории Львовской, Черкасской и Киевской областей. Уже изъято 8 пистолетов, ружье, 15 магазинов, 6 глушителей, 165 патронов, светошумовые гранаты и другие элементы оружия. Обыски продолжаются. Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения, ему грозит до семи лет лишения свободы. Ведется следствие.

Как уточняет прокуратура Львовской области, задержанный — уроженец Подольска Московской области. Свое продукцию он пересылал через «Новую почту», где и был задержан, когда отправлял очередную посылку, в которой находились пистолет, патроны, магазин и глушитель.

По данным других источников, священник проживал и «трудился» в Мостисском районе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Одессе возле важного объекта нашли взрывчатку. А под Бахмутом СБУ перехватила «волонтеров», пытавшихся вывезти из Луганской области крупную партию оружия

Фото предоставлено ГУ Национальной полиции во Львовской области

95

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Порошенко в суде

Мера пресечения больше не нужна: прокуратура внезапно закончила расследование дела Порошенко

деньги и полиция

На Харьковщине разоблачили шайку полицейских, делавших "бизнес" на наркоманах (фото, видео)

мост метро

Полиция разблокировала движение по мосту Метро в Киеве, есть задержанные (видео)

На Львовщине священник с уголовным прошлым продавал огнестрельное оружие

На Львовщине священник с уголовным прошлым продавал огнестрельное оружие

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер