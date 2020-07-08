На Львовщине священник с уголовным прошлым продавал огнестрельное оружие

Происшествия

Сотрудники правоохранительных органов Львовщины задержали 44-летнего священнослужителя одного из районов региона, который продавал огнестрельное оружие. Раннее в Одессе задержали служащего арсенала, торговавшего военным имуществом.

— У себя дома священник организовал оружейную. Через интернет покупал стартовые, шумовые пистолеты и другое оружие, которое переделывал на боевое, — сообщает ГУ Национальной полиции во Львовской области. — Кроме того, изготовлял патроны к ним. Далее подыскивал покупателей и почтой отправлял им оружие.

«Бизнесмен» ранее уже привлекался к уголовное ответственности за незаконное обращение с оружием и был осужден на пять лет лишения свободы. Однако был освобожден от реального наказания с испытательным сроком. Поэтому, чтобы не попасть в поле зрения правоохранителей, при отправке почтой «товара» использовал фиктивные анкетные данные.

В среду, 8 июля, проведены санкционированные обыски на территории Львовской, Черкасской и Киевской областей. Уже изъято 8 пистолетов, ружье, 15 магазинов, 6 глушителей, 165 патронов, светошумовые гранаты и другие элементы оружия. Обыски продолжаются. Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения, ему грозит до семи лет лишения свободы. Ведется следствие.

Как уточняет прокуратура Львовской области, задержанный — уроженец Подольска Московской области. Свое продукцию он пересылал через «Новую почту», где и был задержан, когда отправлял очередную посылку, в которой находились пистолет, патроны, магазин и глушитель.

По данным других источников, священник проживал и «трудился» в Мостисском районе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Одессе возле важного объекта нашли взрывчатку. А под Бахмутом СБУ перехватила «волонтеров», пытавшихся вывезти из Луганской области крупную партию оружия

Фото предоставлено ГУ Национальной полиции во Львовской области

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