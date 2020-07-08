Происшествия

Под Полтавой от «ДАФа» на полном ходу оторвалась цистерна с газом: впечатляющее видео

Во вторник, 7 июля, участники дорожного движения на участке трассы Сумы -Александрия близ Полтавы стали свидетелями того, как у грузового автомобиля марки «ДАФ», поднимающегося на пригорок, на полном ходу оторвалась цистерна (ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, как оторвавшееся от КамАЗа колесо тяжело травмировало прохожего в Николаеве).

Момент «сногсшибательного трюка» попал на видеорегистратор легкового автомобиля, который двигался позади. Видео опубликовано в среду, 8 июля, на паблике «Підслухано в Полтаві». На нем видно, как задние колеса цистерны с надписью «Продаж, доставка зрідженого газу» резко поднимаются вверх и еще какое-то время емкость движется вперед по инерции, а потом падает на передние колеса.

— По счастливой случайности обошлось без трагических последствий, — прокомментировал ситуацию инспектор управления полиции в Полтаве Руслан Возница. — Разгерметизации цистерны не произошло. Пострадал лишь асфальт на трассе. На водителя, перевозившего опасный груз из Кременчуга в Полтаву, составлен админпротокол за создание аварийной ситуации на дороге — отправляясь в путь, он не проверил крепление.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали об аварии с человеческими жертвами в Днепре, где столкнулись грузовик DAF, груженый песком, и микроавтобус Mercedes Vito, перевозивший ульи с пчелами. А под Киевом грузовой Mercedes-Benz совершил наезд на два автобуса ПАЗ, погибли люди.

Видео — паблик «Підслухано в Полтаві»

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