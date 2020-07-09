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Украина

В Украине закроют 8 колоний: что будет с заключенными и персоналом

13:51 9 июля 2020
Колония

Минюст решил закрыть восемь учреждений исполнения наказаний — еще в прошлом году это анонсировал министр юстиции Денис Малюська.

Как заявила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая в видео, которое обнародовано на странице Минюста в Facebook, имущественные комплексы учреждений предложат инвесторам для ремонта или строительства новых СИЗО. Заключенных переведут в другие колонии, а для персонала предусмотрены увольнение и предложение новой работы в ближайших учреждениях Минюста.

Предусмотрена оптимизация следующих учреждений:

  • Ковельская воспитательная колония;
  • Желтоводская исправительная колония № 26;
  • Устиновский исправительный центр № 37;
  • Черкасская исправительная колония № 62;
  • Черноморская исправительная колония № 74;
  • Дергачевская исправительная колония № 109;
  • Ширяевский исправительный центр № 111;
  • Игренский исправительный центр № 133.

По словам Высоцкой, это позволит «оптимизировать систему, уменьшить текущие и капитальные расходы на содержание большой системы уголовно-исполнительной службы».

Ранее сообщалось, что в Украине часть СИЗО будут частными.

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