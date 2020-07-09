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В Украине закроют 8 колоний: что будет с заключенными и персоналом
Минюст решил закрыть восемь учреждений исполнения наказаний — еще в прошлом году это анонсировал министр юстиции Денис Малюська.
Как заявила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая в видео, которое обнародовано на странице Минюста в Facebook, имущественные комплексы учреждений предложат инвесторам для ремонта или строительства новых СИЗО. Заключенных переведут в другие колонии, а для персонала предусмотрены увольнение и предложение новой работы в ближайших учреждениях Минюста.
Предусмотрена оптимизация следующих учреждений:
- Ковельская воспитательная колония;
- Желтоводская исправительная колония № 26;
- Устиновский исправительный центр № 37;
- Черкасская исправительная колония № 62;
- Черноморская исправительная колония № 74;
- Дергачевская исправительная колония № 109;
- Ширяевский исправительный центр № 111;
- Игренский исправительный центр № 133.
По словам Высоцкой, это позволит «оптимизировать систему, уменьшить текущие и капитальные расходы на содержание большой системы уголовно-исполнительной службы».
Ранее сообщалось, что в Украине часть СИЗО будут частными.85
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