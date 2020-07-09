Жителям горевшего села в Луганской области выплатят компенсации: названы суммы

Происшествия

Жителям Луганской области, пострадавшим от масштабных пожаров, назвали сумму компенсаций за утраченное жилье. Семьи, дом которых сгорел и восстановлению не подлежит, получат 300 тыс. гривен.

В селе Смоляниново, самом близком к месту пожара, 24 дома сгорели полностью, 35 повреждены огнем. В дачном кооперативе «Волчье озеро» разрушены 56 домов.

В Кабмине было принято решение, что компенсации погорельцам будут такими же, как и семьям, лишившимся дома из-за наводнения. Пострадавшие получат следующие суммы:

300 тыс. гривен — за полностью разрушенный дом;

50 тыс. гривен — если дому нужен капитальный ремонт;

20 тыс. гривен — как возмещение потерь.

Напомним, пожар в Новоайдарском районе Луганской области начался 6 июля. Сейчас огонь локализован, открытых участков пламени нет. Вследствие пожара погибли пять человек.

Фото lugdsns/Facebook

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