26.83 / 27.06 30.13 / 30.61
Киев: +18
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Жителям горевшего села в Луганской области выплатят компенсации: названы суммы

14:18 9 июля 2020
пожар

Жителям Луганской области, пострадавшим от масштабных пожаров, назвали сумму компенсаций за утраченное жилье. Семьи, дом которых сгорел и восстановлению не подлежит, получат 300 тыс. гривен.

В селе Смоляниново, самом близком к месту пожара, 24 дома сгорели полностью, 35 повреждены огнем. В дачном кооперативе «Волчье озеро» разрушены 56 домов.

В Кабмине было принято решение, что компенсации погорельцам будут такими же, как и семьям, лишившимся дома из-за наводнения. Пострадавшие получат следующие суммы:

  • 300 тыс. гривен — за полностью разрушенный дом;
  • 50 тыс. гривен — если дому нужен капитальный ремонт;
  • 20 тыс. гривен — как возмещение потерь.

Напомним, пожар в Новоайдарском районе Луганской области начался 6 июля. Сейчас огонь локализован, открытых участков пламени нет. Вследствие пожара погибли пять человек.

Фото lugdsns/Facebook

20

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

погода

Дожди с грозами и температурные качели: синоптики дали прогноз погоды в Украине на ближайшие дни

каракурт

На украинских Мальдивах туристку атаковал смертельно опасный паук

Порошенко и Путин

"Жму руку. — Обнимаю": обнародована запись разговора якобы Путина и Порошенко (аудио)

Стоп-контроль

«Когда отменят Пушилина?»: люди возмущены ценами на проезд из ОРДО (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер