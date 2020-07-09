- 14:18 Жителям горевшего села в Луганской области выплатят компенсации: названы суммы
- 14:16 На пляжах в Киеве нашли кишечную палочку: где лучше не купаться
- 13:51 В Украине закроют 8 колоний: что будет с заключенными и персоналом
- 13:44 Эвкалиптовое ожерелье: власти Индонезии изобрели способ профилактики коронавируса
- 13:35 "Жму руку. — Обнимаю": обнародована запись разговора якобы Путина и Порошенко (аудио)
- 13:15 Ермак мог подписать с Россией тайные соглашения, но не выполнил их, — Цыбулько
- 13:13 На украинских Мальдивах туристку атаковал смертельно опасный паук
- 13:12 Полиция задержала стрелка, ранившего в Ужгороде двоих мужчин
- 12:42 Неизвестные поджигают поля в Луганской области: резонансное видео попало в сеть
- 12:38 16-летнюю воспитанницу интерната нашли повешенной в Николаеве
- 12:37 Наталия Орлянская: «Звучит странно, но надеюсь, что пан Рачок не уступит свою раковую девочку какому-то вирусу» (часть 19)
- 12:21 Зеленский признал, что Украина не готова к дистанционному обучению в школах
Жителям горевшего села в Луганской области выплатят компенсации: названы суммы
Жителям Луганской области, пострадавшим от масштабных пожаров, назвали сумму компенсаций за утраченное жилье. Семьи, дом которых сгорел и восстановлению не подлежит, получат 300 тыс. гривен.
В селе Смоляниново, самом близком к месту пожара, 24 дома сгорели полностью, 35 повреждены огнем. В дачном кооперативе «Волчье озеро» разрушены 56 домов.
В Кабмине было принято решение, что компенсации погорельцам будут такими же, как и семьям, лишившимся дома из-за наводнения. Пострадавшие получат следующие суммы:
- 300 тыс. гривен — за полностью разрушенный дом;
- 50 тыс. гривен — если дому нужен капитальный ремонт;
- 20 тыс. гривен — как возмещение потерь.
Напомним, пожар в Новоайдарском районе Луганской области начался 6 июля. Сейчас огонь локализован, открытых участков пламени нет. Вследствие пожара погибли пять человек.
Фото lugdsns/Facebook20
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...