Украина

В Тернополе ослабили карантин: что теперь разрешено горожанам

Вслед за соседями из Львова частично ослабили карантин и в Тернополе: решение об этом принял городской штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Об этом написал на своей странице в Facebook мэр Тернополя Сергей Надал.

По его словам, карантин в городе решили ослабить, поскольку происходит рост динамики выздоровления пациентов, больных коронавирусом. Еще одним фактором для ослабления Надал назвал относительно небольшую загруженность больниц пациентами с COVID-19.

«Принято решение с сегодняшнего дня разрешить работу заведений общественного питания после 22:00 в соответствии с их графиками работы, но при наличии соответствующих разрешительных документов на ночной режим работы, который раньше выдавался исполнительным комитетом Тернопольского городского совета», — сообщил Надал.

Кроме того, штаб решил возобновить практику партнерских родов по результатам консилиума врачей и наличия ПЦР-тестирования.

Надал также сообщил, что одновременно с ослаблением карантина Госпотребслужбе и Нацполиции рекомендовали усилить контроль за соблюдением противоэпидемических требований. Особенно — в части учреждений торговли, общественного питания и общественного транспорта.

Как известно, карантин в Тернополе усилили 17 июня: в городе запретили массовые мероприятия и празднования в ресторанах. Позже сообщалось о том, что из-за вспышки коронавируса в Тернополе закрыли детский сад.

Напомним, что 7 июля Минздрав Украины отнес Тернопольскую область к числу регионов, где ослабление карантина возможно только при соответствии эпидситуации определенным критериям.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий жестко раскритиковал решение городских властей Львова возобновить работу спортцентров, фитнес-клубов и учреждений общественного питания. Он направил городскому голове Львова открытое письмо, в котором потребовал неотложно созвать внеочередное заседание городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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