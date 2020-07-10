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Потенциальные силы вторжения: названо количество российских военных в Крыму
В оккупированном Россией Крыму, откуда можно ждать нападения войск агрессора, находится мощная военная группировка РФ.
Об этом заявил командующий Объединенных сил Вооруженных Сил Украины Сергей Наев в эфире ток-шоу «Право на власть».
На территории полуострова, по его словам, находятся 200 бронемашин, 31 танк, 100 артиллерийских систем, 34 вертолета, 63 самолета, 684 единицы военной техники, 32 500 российских военнослужащих. Из них 11,5 тысяч военных — сухопутная группировка.
«Да, эти сведения соответствуют действительности. Хочу добавить, что именно сухопутное группировки составляет 11,5 тысяч человек. Речь идет о всем составе (32,5 тысячи российских военных) на временно оккупированной территории, туда входят и Военно-морские силы российские, а также силы и средства противовоздушной обороны. Непосредственно сухопутная группировка состоит из двух бригад и одного батальона», — сказал он.
Напомним, что командующий ВМС контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что командование Военно-морских сил Украины не исключает новой агрессии со стороны России. Российские войска действительно могут попытаться прорваться из оккупированного Крыма в Херсонскую область, чтобы взять под контроль поставки воды на полуостров.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что бывший командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук в интервью «ФАКТАМ» высказал уверенность, что Кремль не отказался от проекта «Новороссия», по которому Россия может получить сухопутный коридор в аннексированный Крым.7
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