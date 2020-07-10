Происшествия

В жутком ДТП под Николаевом загорелись две машины, водитель одной из них сгорел (фото)

Как сообщили «ФАКТАМ» в пресс-службе ГУ ГСЧС в Николаевской области, в Березанском районе на 67 километре автомагистрали Одесса — Мелитополь — Новоазовск произошло возгорание сразу двух автомобилей — Volkswagen jetta и «Славута» (напомним, ранее сообщалось о лобовом столкновении микроавтобуса Volkswagen Crafter с Ford Focus в Днепре, которое закончилось мгновенной гибелью двух пассажиров легковушки и госпитализацией водителя). Предварительно пожар произошел в результате столкновения — от искры вспыхнуло газобаллонное оборудование. 48-летний пассажир «Славуты» успел выпрыгнуть из охваченного пламенем салона. А водитель, 1988 года рождения, не смог выскочить и сгорел в машине.

На место происшествие прибыла пожарная команда 8-й ГПСЧ, однако, к этому моменту «Славута» практически сгорела. Volkswagen удалось частично спасти. То, что до места пожара прибыли не сразу, пожарные объясняют неблизким расстоянием от их части до места аварии — 28 километров.

Пассажира с ожогами 1 и 2-й степени медики увезли в больницу.

Дальнейшим расследованием случившегося займется полиция. По одной из версий, пожар возник до столкновения машин.

Ранее сообщали о масштабной аварии в Днепре, которую устроила маршрутка с неисправными тормозами, а также о ДТП в Луцке, жертвой которого стал 25-летний младший лейтенант полиции.

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