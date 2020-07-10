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Общество и люди

В Минздраве рассказали, когда решат судьбу следующего учебного года

11:22 10 июля 2020
В Минздраве рассказали, когда решат судьбу следующего учебного года

Министерство здравоохранения совместно с Министерством образования и науки обсуждает варианты начала учебного 2020−2021 года — обычного или дистанционного. Об этом на брифинге заявил глава Минздрава Максим Степанов. Напомним, по мнению президента Зеленского, Украина технически не готова перейти с 1 сентября на дистанционное обучение, поскольку для этого нужно полное покрытие территории мобильной связью 3G и 4G.

Согласно прогнозу МОЗ, окончательное решение будет принято не позднее, чем через 10 дней.

«В течение недели, максимум десяти дней мы все пропишем и сообщим, каким образом при каких условиях и как будут учиться наши дети в следующем учебном году», — сообщил министр.

По его словам, планируется определить, при каких условиях дети могут учиться в обычном режиме, а при каких — в дистанционном, и как можно будет совместить эти два способа.

Напомним, исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что с 1 сентября украинские школы могут перейти на смешанную форму обучения, объяснив, что если эпидемическая ситуация в стране будет ухудшаться, то частично все равно придется учиться дистанционно или переходить на обучение в две смены.

В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль заявил во время выступления в Верховной Раде, что новый учебный год в Украине начнется классически.

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В Минздраве рассказали, когда решат судьбу следующего учебного года

В Минздраве рассказали, когда решат судьбу следующего учебного года

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