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На Львовщине четверых врачей обвиняют в смерти роженицы и нанесении вреда здоровью младенца
Следователи Львовщины установили, что из-за ненадлежащего выполнения врачом-анестезиологом, двумя акушерами-гинекологами и хирургом своих обязанностей, умерла роженица, а здоровью ее новорожденного ребенка был нанесен непоправимый вред. Напомним, ранее во Львове из-за халатности врачей умерла пациентка одной из городских больниц.
— В Центральную городскую больницу Борислава поступила беременная 32-летняя местная жительница, — сообщает ГУ Национальной полиции Львовской области. - Во время родов состояние ее здоровья резко ухудшилось вследствие ненадлежащего выполнения врачами своих профессиональных обязанностей. Серьезно пострадал и новорожденный ребенок.
Медикам больницы объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей «Ненадлежащее выполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей, что привело к тяжелым последствиям для больного». Врачам грозит до трех лет лишения свободы. Ведется следствие.
Как сообщает областная прокуратура, женщине — матери троих детей — должны были сделать плановое кесарево сечение, но во время операции медики несколько часов не могли провести интубацию, и у роженицы остановилось сердце. Реанимационные мероприятия не помогли, пациентка умерла, а из-за продолжительного кислородного голодания ребенок стал инвалидом.
Тем временем в Закарпатье суд отправил в заключение врача, по вине которого погибла роженица.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...